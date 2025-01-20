Топ регионов России по уровню преступности — какое место заняла Новосибирская область

Posted 20 января, 06:35
Published 20 января, 06:35
Modified 20 января, 06:37
Updated 20 января, 06:37
Новосибирская область в рейтинге по преступности за 2024 год заняла 42 место. Всего в регионе случилось 134,5 преступлений на каждые 10 тысяч местных жителей.
По сравнению с 2023 годом, число преступлений уменьшилось на 15,8. Что касается тяжких преступлений, то тут число достигло 38,9, о чем говорят данные «РИА Новостей», ссылающихся на МВД. Это на 17,1 меньше, чем в 2023 году.
Тем временем в лидерах по криминалу оказалась Чеченская Республика. Второе и третье место разделили Ингушетия и Дагестан. Московская область заняла шестое место. Меньше всего преступности было в Карелии — 85 место.