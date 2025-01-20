Топ регионов России по уровню преступности — какое место заняла Новосибирская область

По сравнению с 2023 годом, число преступлений уменьшилось на 15,8. Что касается тяжких преступлений, то тут число достигло 38,9, о чем говорят данные «РИА Новостей», ссылающихся на МВД. Это на 17,1 меньше, чем в 2023 году.