Топ самых несочетаемых продуктов в рационе — вы удивитесь

Также несочетаемыми стали картошка с мясом, рис с рыбой и даже помидоры с огурцом, пишет VN.ru. Самым опасным для желудка является коровье молоко, которое провоцирует диарею. Если выпить его с шашлыком или квашеной капустой, то вечер на туалете обеспечен. Тем временем в Новосибирске ведут борьбу с уличной торговлей.