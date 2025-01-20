Топ самых несочетаемых продуктов в рационе — вы удивитесь

Posted 20 января, 03:53
Published 20 января, 03:53
Modified 20 января, 03:55
Updated 20 января, 03:55
Почти 100 лет назад натурфилософ Герберт Шелтон выпустил книгу под названием «Правильное сочетание пищевых продуктов», где описал, в том числе, самые несочетаемые продукты.
Данные принципы раскритиковал преподаватель колледжа питания Яков Дель. Как оказалось, мясо нельзя совмещать с углеводами, а значит человеку придется отказаться от пельменей, бутербродов с колбасой, чебуреков и подобной пищи.
Также несочетаемыми стали картошка с мясом, рис с рыбой и даже помидоры с огурцом, пишет VN.ru. Самым опасным для желудка является коровье молоко, которое провоцирует диарею. Если выпить его с шашлыком или квашеной капустой, то вечер на туалете обеспечен. Тем временем в Новосибирске ведут борьбу с уличной торговлей.