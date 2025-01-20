Трескучие морозы до -30 градусов ударят по Новосибирску

Начало недели обещает быть обманчиво теплым. С понедельника по среду, 20–22 января, температура днем будет колебаться от -1 до +1 градуса, а ночами слегка опускаться до -2…-3 градусов. В среду ожидается потепление до плюсовой отметки, что может принести дождь со снегом.