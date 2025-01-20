Трескучие морозы до -30 градусов ударят по Новосибирску

Posted 20 января, 03:44
Published 20 января, 03:44
Modified 20 января, 03:46
Updated 20 января, 03:46
Начало недели обещает быть обманчиво теплым. С понедельника по среду, 20–22 января, температура днем будет колебаться от -1 до +1 градуса, а ночами слегка опускаться до -2…-3 градусов. В среду ожидается потепление до плюсовой отметки, что может принести дождь со снегом.
Однако уже в ночь на четверг погода резко изменится: температура обрушится до -20 градусов, а днем сохранится мороз до -19 градусов. В четверг и пятницу ночами столбики термометров покажут -29 градусов, а днем — -23. К выходным морозы начнут отступать: днем станет -13…-15 градусов, ночью около -16.
Не стоит забывать о снегопадах: с понедельника по пятницу они будут сопровождать жителей города. Особенно снежным станет четверг, когда осадки усилятся порывистым ветром до 10 метров в секунду.
Прогноз Gismeteo подтверждает теплую первую половину недели. В понедельник и вторник температура днем составит -1 градус, ночью будет холоднее — до -3…-9 градусов. Среда станет последним днем мягкой зимы с дневной температурой около -1 и осадками в виде дождя со снегом.
Ночью в среду все изменится: ожидается резкое похолодание до -16 градусов, а в четверг температура днем опустится до -18 градусов и ночью до -26. Пятница окажется еще суровее: -26 градусов днем и -30 ночью.
На выходных морозы начнут ослабевать: днем будет -13…-16 градусов, ночью -16…-24. Обильные снегопады всю неделю, особенно в четверг, когда снег будет сопровождаться сильным ветром до 15 метров в секунду.
Согласно Яндекс.Погоде, с понедельника по среду в Новосибирске сохранится комфортная температура. Днем ожидается -1…+1 градус, ночами около -2…0 градусов. Легкий снег добавит зимнего уюта.
Переломный момент наступит в ночь на четверг: температура резко упадет до -19 градусов, и днем сохранится этот же показатель. Пятница принесет похолодание до -24 градусов днем и ночью.
К выходным морозы ослабнут: в субботу и воскресенье днем будет -12…-15 градусов, ночами до -12. Снега станет меньше, но легкие осадки все же возможны.
Самый холодный прогноз на начало недели дает WorldWeather. Уже в понедельник ожидается -5 градусов днем и -9 ночью. Во вторник дневная температура составит -1 градус, а ночная — около -9.
Среда станет днем потепления до +1 градуса днем и 0 ночью, но уже в четверг начнется значительное похолодание: днем -19 градусов, ночью -17. Пятница станет пиком морозов с температурой -26 градусов днем и -21 ночью.
Выходные принесут постепенное потепление: днем -14…-16 градусов, ночью -16…-24. Осадки в течение недели будут умеренными и в основном в виде снега.