В Новосибирске искусственный интеллект начал помогать мошенникам

Posted 20 января, 15:19
Published 20 января, 15:19
Modified 20 января, 15:48
Updated 20 января, 15:48
Сергей Чудинов, завкафедрой Сибирского государственного университета технологий и информации, рассказал «МК-Новосибирск» о новых угрозах в социальных сетях.
Сергей Чудинов утверждает, что жители Новосибирска легко могут попасть под влияние зарубежных мошенников. Он рассказал, что современные мошенники используют технологии дипфейков — создание правдоподобных видео, фото и аудио с помощью искусственного интеллекта.
С помощью манипуляций злоумышленники могут не только похитить средства своей жертвы, но также подтолкнуть к диверсии под угрозой жизни или близким. Одновременно «обрабатывать» человека могут до десяти специалистов.
Эксперт предупредил, что если вам позвонил якобы ваш начальник по видеосвязи, это скорее всего обман, поэтому следует немедленно перезвонить на реальный номер, чтобы избежать возможной угрозы. В Новосибирске уже фиксировали прецеденты со звонками руководителей СО РАН.
Ранее в Новосибирске задержали злоумышленников, которые предположительно могли устроить поджоги по наводке мошенников.