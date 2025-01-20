В Новосибирске искусственный интеллект начал помогать мошенникам

Эксперт предупредил, что если вам позвонил якобы ваш начальник по видеосвязи, это скорее всего обман, поэтому следует немедленно перезвонить на реальный номер, чтобы избежать возможной угрозы. В Новосибирске уже фиксировали прецеденты со звонками руководителей СО РАН.