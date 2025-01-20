В Новосибирске команду ФК «Сибирь» покинул игрок со сломанной челюстью

Константин Попов больше не является членом команды футбольного клуба «Сибирь». С ним расторгли трудовой договор. Сам 22-летний игрок провел почти 50 матчей и забил четыре мяча в ворота. Дальше он будет двигаться по карьерной лестнице в подмосковном клубе.