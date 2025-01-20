В Новосибирске команду ФК «Сибирь» покинул игрок со сломанной челюстью

Posted 20 января, 01:50
Published 20 января, 01:50
Modified 20 января, 01:52
Updated 20 января, 01:52
Константин Попов больше не является членом команды футбольного клуба «Сибирь». С ним расторгли трудовой договор. Сам 22-летний игрок провел почти 50 матчей и забил четыре мяча в ворота. Дальше он будет двигаться по карьерной лестнице в подмосковном клубе.
Осенью прошлого года Попов попал в скандал. Сообщалось, что ему сломали челюсть. Сделал это капитан команды Сергей Нарылков.
Почему между спортсменами случился конфликт, до сих пор неизвестно. В СМИ выдвигали множество версий. Данный инцидент проверяли правоохранители.