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Posted 20 января, 01:50

Published 20 января, 01:50

Modified 20 января, 01:52

Updated 20 января, 01:52

Футболист ушел из команды

В Новосибирске команду ФК «Сибирь» покинул игрок со сломанной челюстью

20 января 2025, 01:50
Фото: 1MI. Футболист ушел из команды
Из новосибирского ФК «Сибирь» ушел игрок, которому ломали челюсть, о чем официально сообщили представители клуба.

Константин Попов больше не является членом команды футбольного клуба «Сибирь». С ним расторгли трудовой договор. Сам 22-летний игрок провел почти 50 матчей и забил четыре мяча в ворота. Дальше он будет двигаться по карьерной лестнице в подмосковном клубе.

Осенью прошлого года Попов попал в скандал. Сообщалось, что ему сломали челюсть. Сделал это капитан команды Сергей Нарылков.

Почему между спортсменами случился конфликт, до сих пор неизвестно. В СМИ выдвигали множество версий. Данный инцидент проверяли правоохранители.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Драка#Футбол#ФК Сибирь
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