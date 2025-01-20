В Новосибирске котенка королевских кровей продают за 300 тысяч рублей

Из открытых источников следует, что котята такой породы имеют королевскую кровь. Живут такие животные до 15 лет. Максимальный вес — 9 кг. Такого питомца называют собакой в кошачьем теле, так как он души не чает в своем хозяине. Животное может развеселить владельца или же наоборот, не докучать своим вниманием.