В Новосибирске котенка королевских кровей продают за 300 тысяч рублей

Posted 20 января, 05:15
Published 20 января, 05:15
Modified 20 января, 05:17
Updated 20 января, 05:17
Для бурманского котенка ищут нового хозяина. Продает таких котят питомник. Каждый из четвероногих привит и имеет все необходимые документы. Стоит один из котят 300 тысяч рублей.
Из открытых источников следует, что котята такой породы имеют королевскую кровь. Живут такие животные до 15 лет. Максимальный вес — 9 кг. Такого питомца называют собакой в кошачьем теле, так как он души не чает в своем хозяине. Животное может развеселить владельца или же наоборот, не докучать своим вниманием.
Бурманские кошки игривы и активны прямо до своей старости. Также они прекрасно уживаются с другими питомцами в доме. Кошек можно дрессировать и не бояться оставлять с детьми.