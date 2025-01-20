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Posted 20 января, 05:15

Published 20 января, 05:15

Modified 20 января, 05:17

Updated 20 января, 05:17

Котенок стоит 300 тысяч

В Новосибирске котенка королевских кровей продают за 300 тысяч рублей

20 января 2025, 05:15
Фото: 1MI. Котенок стоит 300 тысяч
В Новосибирске выставлен на продажу королевский котенок: объявление появилось на одном из сайтов.

Для бурманского котенка ищут нового хозяина. Продает таких котят питомник. Каждый из четвероногих привит и имеет все необходимые документы. Стоит один из котят 300 тысяч рублей.

Из открытых источников следует, что котята такой породы имеют королевскую кровь. Живут такие животные до 15 лет. Максимальный вес — 9 кг. Такого питомца называют собакой в кошачьем теле, так как он души не чает в своем хозяине. Животное может развеселить владельца или же наоборот, не докучать своим вниманием.

Бурманские кошки игривы и активны прямо до своей старости. Также они прекрасно уживаются с другими питомцами в доме. Кошек можно дрессировать и не бояться оставлять с детьми.

Фото: Авито
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Продажа#Кошка
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