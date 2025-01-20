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Posted 20 января, 02:39

Published 20 января, 02:39

Modified 20 января, 02:41

Updated 20 января, 02:41

Не все торговцы продают легально

В Новосибирске на улицах города начали ловить «коробейников»

20 января 2025, 02:39
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Не все торговцы продают легально
В Новосибирске проводили рейды по выявлению незаконной торговли, о чем сообщила мэрия.

Рейды проводились в Центральном округе. Администрация вместе с полицией проверяли проходимые места, куда любят приходить нелегальные продавцы, которых еще называют «коробейники». Всего за 2025 год было составлено уже 15 протоколов по данному факту.

Попадались торговцы в разных местах. Например, их ловили на площади Калинина, где они продавали дикоросы с медом и другие товары. Также предпринимателей видели и на пешеходной улице Ленина. Вместе с легальными арендаторами конкурировали продавцы святящихся шаров и сувениров.

Охоту на таких бизнесменов вели весь 2024 год. Всего за этот период составлено 288 протоколов из-за торговли в неустановленных местах. Рейды продолжаются.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Торговля#Рейд#Торговцы
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