В Новосибирске на улицах города начали ловить «коробейников»

Попадались торговцы в разных местах. Например, их ловили на площади Калинина, где они продавали дикоросы с медом и другие товары. Также предпринимателей видели и на пешеходной улице Ленина. Вместе с легальными арендаторами конкурировали продавцы святящихся шаров и сувениров.