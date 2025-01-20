В Новосибирске на улицах города начали ловить «коробейников»

Posted 20 января, 02:39
Published 20 января, 02:39
Modified 20 января, 02:41
Updated 20 января, 02:41
Рейды проводились в Центральном округе. Администрация вместе с полицией проверяли проходимые места, куда любят приходить нелегальные продавцы, которых еще называют «коробейники». Всего за 2025 год было составлено уже 15 протоколов по данному факту.
Попадались торговцы в разных местах. Например, их ловили на площади Калинина, где они продавали дикоросы с медом и другие товары. Также предпринимателей видели и на пешеходной улице Ленина. Вместе с легальными арендаторами конкурировали продавцы святящихся шаров и сувениров.
Охоту на таких бизнесменов вели весь 2024 год. Всего за этот период составлено 288 протоколов из-за торговли в неустановленных местах. Рейды продолжаются.