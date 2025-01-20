В Новосибирске отопление отключили почти в 100 домах

Тем временем в Новосибирской области пенсионерка выживает без отопления и воды в жилом доме. Данным инцидентом уже заинтересована прокуратура. Недавно прошел год с момента самой крупной коммунальной аварии в Новосибирске. Случилась она в Ленинском районе.