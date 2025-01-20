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Posted 20 января, 05:21

Published 20 января, 05:21

Modified 20 января, 05:23

Updated 20 января, 05:23

Тепла нет

В Новосибирске отопление отключили почти в 100 домах

20 января 2025, 05:21
Фото: 1MI. Тепла нет
В Новосибирске было отключено отопления в десятках домах, о чем сообщили в СГК.

Без тепла остались жители Новосибирска утром 20 января. Всего под отключения попали два района: один на правом берегу — Дзержинский, а другой на левом берегу — Калининский.

На улице Лазарева отопления нет в 61 доме, а на улице Покрышкина в 36. Сейчас над устранением дефекта работают. Теплосети обещают восстановить к ночи на 21 января.

Тем временем в Новосибирской области пенсионерка выживает без отопления и воды в жилом доме. Данным инцидентом уже заинтересована прокуратура. Недавно прошел год с момента самой крупной коммунальной аварии в Новосибирске. Случилась она в Ленинском районе.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ремонт#Отопление#Отключение#Теплосети
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