В Новосибирске отопление отключили почти в 100 домах

Posted 20 января, 05:21
Published 20 января, 05:21
Modified 20 января, 05:23
Updated 20 января, 05:23
Без тепла остались жители Новосибирска утром 20 января. Всего под отключения попали два района: один на правом берегу — Дзержинский, а другой на левом берегу — Калининский.
На улице Лазарева отопления нет в 61 доме, а на улице Покрышкина в 36. Сейчас над устранением дефекта работают. Теплосети обещают восстановить к ночи на 21 января.
Тем временем в Новосибирской области пенсионерка выживает без отопления и воды в жилом доме. Данным инцидентом уже заинтересована прокуратура. Недавно прошел год с момента самой крупной коммунальной аварии в Новосибирске. Случилась она в Ленинском районе.