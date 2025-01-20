В Новосибирске разыскивают живодеров, выбросивших кота на мороз

Posted 20 января, 11:46
Published 20 января, 11:46
Modified 20 января, 11:49
Updated 20 января, 11:49
19 января около ЖК «Свобода» на Заслонова женщина обнаружила пластиковый рюкзак для переноски животных. В нем оказался замерзающий сфинкс.
Женщина отметила, что рюкзак был закрыт на замок, что не оставляло животному никакого шанса выбраться и найти теплое место.
Спасенного кота отогрели и накормили. Вскоре животному нашли нового хозяина. Сибирячка требует привлечь к ответственности тех, кто выбросил на холод беспомощное животное.
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