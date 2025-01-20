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Posted 20 января, 11:46

Published 20 января, 11:46

Modified 20 января, 11:49

Updated 20 января, 11:49

Кота нашли на улице

В Новосибирске разыскивают живодеров, выбросивших кота на мороз

20 января 2025, 11:46
Фото: Изображение Midjourney. Кота нашли на улице
В социальных сетях местная жительница поделилась фотографиями страшной находки: неизвестный выкинул в снег кота породы сфинкс в пластиковом рюкзаке.

19 января около ЖК «Свобода» на Заслонова женщина обнаружила пластиковый рюкзак для переноски животных. В нем оказался замерзающий сфинкс.

Женщина отметила, что рюкзак был закрыт на замок, что не оставляло животному никакого шанса выбраться и найти теплое место.

Спасенного кота отогрели и накормили. Вскоре животному нашли нового хозяина. Сибирячка требует привлечь к ответственности тех, кто выбросил на холод беспомощное животное.

Ранее новосибирцам предложили купить котенка королевских кровей за 300 тысяч.

Кота оставили замерзать в крохотном пространстве
Кота оставили замерзать в крохотном пространстве
Кота оставили замерзать в крохотном пространстве. Фото: АСТ-54
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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Россия
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