В Новосибирске вынесли приговор за пьяное ДТП в центре города

Posted 20 января, 03:11
Published 20 января, 03:11
Modified 20 января, 03:13
Updated 20 января, 03:13
Все случилось прошлой зимой на Красном проспекте. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 32-летний пьяный водитель.
При повороте он потерял управление над машиной, выехал на тротуар, сбил пешехода и врезался в здание кафе. Человек, который попал под колеса авто, получил травмы.
Водителя обвинили в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Суд обязал автомобилиста работать три года, а в доход государства удерживать 10% от заработка. Также потерпевшему он должен выплатить 364 тысячи рублей.
Ранее мы рассказывали, как иномарка влетела в толпу болельщиков.