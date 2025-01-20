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Posted 20 января, 03:11

Published 20 января, 03:11

Modified 20 января, 03:13

Updated 20 января, 03:13

В ДТП пострадал человек

В Новосибирске вынесли приговор за пьяное ДТП в центре города

20 января 2025, 03:11
Фото: 1MI. В ДТП пострадал человек
В Новосибирске оглашен приговор за пьяное ДТП в центре города, о чем сообщила прокуратура.

Все случилось прошлой зимой на Красном проспекте. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 32-летний пьяный водитель.

При повороте он потерял управление над машиной, выехал на тротуар, сбил пешехода и врезался в здание кафе. Человек, который попал под колеса авто, получил травмы.

Водителя обвинили в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Суд обязал автомобилиста работать три года, а в доход государства удерживать 10% от заработка. Также потерпевшему он должен выплатить 364 тысячи рублей.

Ранее мы рассказывали, как иномарка влетела в толпу болельщиков.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Суд#Приговор
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