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Posted 20 января, 12:31

Published 20 января, 12:31

Modified 20 января, 12:33

Updated 20 января, 12:33

Новостройка

В Новосибирске вырос спрос на квартиры-студии

20 января 2025, 12:31
Фото: 1MI. Новостройка
В Новосибирске стали чаще приобретать жилье на вторичном рынке, а самым популярным типом квартир среди сибиряков в 2024 году стали студии.

Согласно статистическим данным, на платформе бесплатных объявлений в Новосибирске появилось на 3% больше объявлений о продаже вторички за год. При этом спрос на вторичное жилье показал прирост в 6%. Квартиры-студии стали искать чаще на 17% — этот показатель почти сравнялся со спросом на квартиры-студии в Москве.

После отмены льготной ипотеки на квартиры в новостройках, россияне стали больше присматриваться к рынку вторичного жилья. При этом однокомнатные квартиры покупают чаще двух- и трехкомнатных. В Новосибирске спрос на квартиры на вторичном рынке составил 14% за 2024 год.

Сообщается, что средняя цена на квартиры на вторичном рынке в Новосибирске составила 5,9 млн руб.

Ранее региональный Минстрой сообщил, сколько новостроек появится в Новосибирской области в этом году.

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