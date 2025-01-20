В Новосибирске вырос спрос на квартиры-студии

Posted 20 января, 12:31
Published 20 января, 12:31
Modified 20 января, 12:33
Updated 20 января, 12:33
Согласно статистическим данным, на платформе бесплатных объявлений в Новосибирске появилось на 3% больше объявлений о продаже вторички за год. При этом спрос на вторичное жилье показал прирост в 6%. Квартиры-студии стали искать чаще на 17% — этот показатель почти сравнялся со спросом на квартиры-студии в Москве.
После отмены льготной ипотеки на квартиры в новостройках, россияне стали больше присматриваться к рынку вторичного жилья. При этом однокомнатные квартиры покупают чаще двух- и трехкомнатных. В Новосибирске спрос на квартиры на вторичном рынке составил 14% за 2024 год.
Сообщается, что средняя цена на квартиры на вторичном рынке в Новосибирске составила 5,9 млн руб.
Ранее региональный Минстрой сообщил, сколько новостроек появится в Новосибирской области в этом году.