В Новосибирске вырос спрос на квартиры-студии

Согласно статистическим данным, на платформе бесплатных объявлений в Новосибирске появилось на 3% больше объявлений о продаже вторички за год. При этом спрос на вторичное жилье показал прирост в 6%. Квартиры-студии стали искать чаще на 17% — этот показатель почти сравнялся со спросом на квартиры-студии в Москве.