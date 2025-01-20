В новосибирском лицее школьники устроили драку компьютерной техникой

Posted 20 января, 15:01
Published 20 января, 15:01
Modified 20 января, 15:03
Updated 20 января, 15:03
Инцидент произошел на уроке в лицее при СГУГИТ (ул. Плахотного, 10). Школьники безжалостно расправились над компьютерной техникой. Как рассказали учителя, после этого ещё и компьютерную мышку зачем-то засунули в бачок унитаза. О пострадавших в драке не сообщалось.
Что стало причиной такого поведения и понесли ли школьники наказание — неизвестно. В комментариях возмущенные новосибирцы отмечают, что вседозволенность и эгоизм — частая проблема современных подростков, на которую почему-то не желают обращать внимание некоторые родители и педагоги.
Ранее в Новосибирске уже отмечалась проблема с дисциплиной в учебных заведениях. Некоторые родители стали выбирать обычные школы, после того, как столкнулись с проблемами в лицеях, которые раньше имели высокую репутацию.