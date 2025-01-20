В новосибирском лицее школьники устроили драку компьютерной техникой

Инцидент произошел на уроке в лицее при СГУГИТ (ул. Плахотного, 10). Школьники безжалостно расправились над компьютерной техникой. Как рассказали учителя, после этого ещё и компьютерную мышку зачем-то засунули в бачок унитаза. О пострадавших в драке не сообщалось.