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Posted 20 января, 15:01

Published 20 января, 15:01

Modified 20 января, 15:03

Updated 20 января, 15:03

Агрессивные школьники

В новосибирском лицее школьники устроили драку компьютерной техникой

20 января 2025, 15:01
Фото: Изображение Midjourney. Агрессивные школьники
В социальные сети попало видео, снятое учениками лицея. На кадрах можно увидеть, как дети безжалостно швыряют клавиатурой друг в друга.

Инцидент произошел на уроке в лицее при СГУГИТ (ул. Плахотного, 10). Школьники безжалостно расправились над компьютерной техникой. Как рассказали учителя, после этого ещё и компьютерную мышку зачем-то засунули в бачок унитаза. О пострадавших в драке не сообщалось.

Что стало причиной такого поведения и понесли ли школьники наказание — неизвестно. В комментариях возмущенные новосибирцы отмечают, что вседозволенность и эгоизм — частая проблема современных подростков, на которую почему-то не желают обращать внимание некоторые родители и педагоги.

Ранее в Новосибирске уже отмечалась проблема с дисциплиной в учебных заведениях. Некоторые родители стали выбирать обычные школы, после того, как столкнулись с проблемами в лицеях, которые раньше имели высокую репутацию.

Видео: Изображение Midjourney. Источник видео: соцсети
#София Самарина#Общество#Происшествия#Видео#Дети#Школа#Родители#Учителя#Лицей
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