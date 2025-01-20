atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 08:25

Published 20 января, 08:25

Modified 20 января, 08:27

Updated 20 января, 08:27

Девочка выросла

В Новосибирском зоопарке показали, как выросла малышка Хлоя

20 января 2025, 08:25
Фото: Новосибирский зоопарк. Девочка выросла
Новосибирский зоопарк показал, как вырос детеныш дальневосточных леопардов.

Малышке дальневосточных леопардов уже полгода. За это время она сильно выросла и уже многое умеет. За ней постоянно наблюдают посетители.

Девочку назвали Хлоя. Она любит играть и исполнять различные трюки, оттачивая охотничьи инстинкты. Мама Хлои постоянно следит на своим чадом и многому учит.

Новосибирский зоопарк показал милое видео подросшей не по дням, а по часам Хлои. Оно набрало уже сотни реакций.

Видео: Новосибирский зоопарк.

Тем временем в Новосибирске продают котенка королевских кровей. Речь идет о породе бурманского кота. Их считают собаками в кошачьей шкуре из-за большой преданности к хозяину.

Детеныши горностая родились в Новосибирском зоопарке впервые за полвека
Узнать подробнее
Читайте также:
С новосибирского браконьера потребовали 120 тысяч за добычу лося«Сгрызет его»: в Новосибирске мужчина испинал своего пса — назревает скандалТуристку из Новосибирска укусила на отдыхе ядовитая змея
#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Новосибирский зоопарк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика