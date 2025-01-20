В Новосибирском зоопарке показали, как выросла малышка Хлоя

Posted 20 января, 08:25
Published 20 января, 08:25
Modified 20 января, 08:27
Updated 20 января, 08:27
Малышке дальневосточных леопардов уже полгода. За это время она сильно выросла и уже многое умеет. За ней постоянно наблюдают посетители.
Девочку назвали Хлоя. Она любит играть и исполнять различные трюки, оттачивая охотничьи инстинкты. Мама Хлои постоянно следит на своим чадом и многому учит.
Новосибирский зоопарк показал милое видео подросшей не по дням, а по часам Хлои. Оно набрало уже сотни реакций.
Тем временем в Новосибирске продают котенка королевских кровей. Речь идет о породе бурманского кота. Их считают собаками в кошачьей шкуре из-за большой преданности к хозяину.