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Posted 20 января, 03:45

Published 20 января, 03:45

Modified 20 января, 03:47

Updated 20 января, 03:47

Женщина живет в холодном доме

В Новосибирской области пенсионерка выживает в доме без отопления и воды

20 января 2025, 03:45
Фото: Изображение Midjourney. Женщина живет в холодном доме
В Новосибирской области прокуратура заинтересовалась инцидентом с пенсионеркой, живущей в доме без отопления, о чем сообщили в ведомстве.

Пенсионерка выживает в доме без отопления в Коченевском районе. Старушка проживает в жилом доме в селе Целинное. В ее жилище нет тепла, а также воды. Информация дошла до СМИ.

Прокуратура заинтересовалась данным инцидентом. Ведомство проверит соблюдения администрацией сельсовета жилищного законодательства.

Также не обойдут стороной и ресурсоснабжающую организацию, которая могла нарушить закон в сфере ЖКХ. Если основания подтвердятся, то будут приняты меры реагирования.

Недавно прошел год с момента самой крупной коммунальной аварии в Новосибирске.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Вода#Отопление#Прокуратура#Проверка
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