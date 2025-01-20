В Новосибирской области пенсионерка выживает в доме без отопления и воды

Posted 20 января, 03:45
Published 20 января, 03:45
Modified 20 января, 03:47
Updated 20 января, 03:47
Пенсионерка выживает в доме без отопления в Коченевском районе. Старушка проживает в жилом доме в селе Целинное. В ее жилище нет тепла, а также воды. Информация дошла до СМИ.
Прокуратура заинтересовалась данным инцидентом. Ведомство проверит соблюдения администрацией сельсовета жилищного законодательства.
Также не обойдут стороной и ресурсоснабжающую организацию, которая могла нарушить закон в сфере ЖКХ. Если основания подтвердятся, то будут приняты меры реагирования.
Недавно прошел год с момента самой крупной коммунальной аварии в Новосибирске.