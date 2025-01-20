В Новосибирской области произошло массовое лжеминирование

Posted 20 января, 06:35
Published 20 января, 06:35
Modified 20 января, 06:37
Updated 20 января, 06:37
В период с 13 по 19 января полицейские фиксировали массовые случаи лжеминирования. Как доложили губернатору на оперативном совещании в правительстве, к правоохранителям поступило более 40 звонков о возможном минировании различных объектов.
На место выезжали спецслужбы. Однако ни одно из сообщений не подтвердилось. Взрывные устройства не были найдены.
Отметим, что за такие сообщения грозит уголовная ответственность. По данным сайта «Консультант», злоумышленник может заплатить штраф от 200 до 500 тысяч рублей и даже сесть в колонию до трех лет.