Возвращение TikTok: возможен ли камбэк в Россию после блокировки в США

Posted 20 января, 08:05
Published 20 января, 08:05
Modified 20 января, 08:07
Updated 20 января, 08:07
19 января вступил в силу запрет на работу TikTok в Соединённых Штатах. Китайская компания ByteDance, владеющая приложением, отказалась выполнять требования американского законодательства и предпочла полностью уйти с рынка. Это решение вызвало шок у миллионов пользователей, особенно среди молодёжи. Молодые американцы не скрывают своего негодования: множество звонков в службы поддержки и 911, жалобы в социальных сетях и отчаянные попытки найти альтернативу — всё это говорит о глубоком влиянии TikTok на современную культуру.
При этом в нашей стране продолжают обсуждать возможность возвращения платформы. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявляет, что власти России до сих пор не вводили ограничений на работу приложения.
«TikTok в России не запрещён, никаким образом не ограничен со стороны России. Ограничение работы — это самостоятельное решение компании. Если TikTok окончательно уйдёт с рынка США, то не будет никаких препятствий, чтобы заходить на те, где ему никто не мешает, в том числе и на российский. Это действительно возможно», — заявил Свинцов.
Ситуация с блокировкой TikTok в США является частью более широкой политики давления на Китай, считают пэксперт. Дональд Трамп, вновь занявший пост президента, активно наращивает экономическое и геополитическое противостояние с Поднебесной. Это может повлиять на планы ByteDance относительно возвращения в Россию.
«Команда Трампа весь 2025 год будет заниматься перенастройкой глобальных, в первую очередь экономических и геополитических союзов. Здесь будет очень серьёзная борьба с китайцами в целом, с экономикой Китая», — отметил зампред коитета ГД РФ по информационной политики.
С другой стороны, Россия может извлечь выгоду из сложившейся ситуации, если TikTok решит сосредоточиться на рынках, где его не ограничивают.
Несмотря на оптимизм некоторых представителей Госдумы, реальные перспективы возвращения TikTok остаются неясными. Депутат Госдумы Антон Немкин подчеркнул, что платформа должна будет выполнить соблюдать требования всего законродательства РФ, в том числе новый закон о «приземлении».
«Все эти обстоятельства предстоит учесть TikTok, если соцсеть решит возобновить работу в нашей стране. Первое — удалить весь запрещённый контент, второе — выполнить все требования закона. Тогда можно говорить о том, что работа этой платформы в нашей стране вообще возможна», — говорит Немкин.
Кроме того, платформа до сих пор сталкивается с обвинениями в форсировании запрещённой информации, включая пронаркотические материалы и пропаганду незаконных действий. Как отметил Немкин, понимание между компанией и российскими властями по этим вопросам пока не достигнуто.
Несмотря на ограничения, многие российские пользователи продолжают использовать TikTok, обходя блокировки через изменение региона в настройках устройства. Однако официальное возвращение платформы может снять необходимость в таких обходных путях и обеспечить более стабильный доступ к контенту. Отметим, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила надежду на возвращение TikTok.
«Я думаю, высоки шансы, чтобы в этом году TikTok полноценно вернулся в нашу страну. В целом, как мне кажется, TikTok несколько недооценён как инструмент формирования смыслов. Все тренды, мемы, кампании и, к сожалению, фейки появляются изначально именно там. Это очень важная площадка для работы с молодёжью и русскоязычной аудиторией во всём мире при правильном подходе», — прокомментировала Мизулина.
Однако, несмотря на оптимистичные прогнозы, за полгода с момента первых обсуждений возвращения TikTok в Россию так и не произошло значительных изменений. Компания ByteDance может продолжать надеяться на отмену блокировки в США, особенно учитывая, что популярность платформы играла важную роль в избирательной кампании Трампа.
Зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов также считает, что TikTok имеет негативное влияние на молодых людей, в основном на несовершеннолетних детей из-за структуры платформы, которая поощряет копирование контента. В связи с этим он призвал создать российскую альтернативу:
«Нужно развивать отечественные платформы, которые будут поощрять креативность и талант подростков».
Так что сейчас камбэк TikTok в Россию остаётся возможным, но не гарантированным сценарием. Всё будет зависеть от политической воли, готовности компании к выполнению российских требований и геополитической обстановки. Пока российские пользователи продолжают использовать обходные пути, будущее одной из самых популярных социальных сетей мира остаётся в подвешенном состоянии