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Posted 20 января, 08:05

Published 20 января, 08:05

Modified 20 января, 08:07

Updated 20 января, 08:07

Приложение TikTok на смартфоне

Возвращение TikTok: возможен ли камбэк в Россию после блокировки в США

20 января 2025, 08:05
Фото: 1MI. Приложение TikTok на смартфоне

В Новосибирск после блокировки в США может вернуться TikTok

На фоне блокировки в Соединенных Штатах популярного видеохостинга TikTok в России впервые заговорили о возможном возвращении платформы в страну.

TikTok уходит из США

19 января вступил в силу запрет на работу TikTok в Соединённых Штатах. Китайская компания ByteDance, владеющая приложением, отказалась выполнять требования американского законодательства и предпочла полностью уйти с рынка. Это решение вызвало шок у миллионов пользователей, особенно среди молодёжи. Молодые американцы не скрывают своего негодования: множество звонков в службы поддержки и 911, жалобы в социальных сетях и отчаянные попытки найти альтернативу — всё это говорит о глубоком влиянии TikTok на современную культуру.

Надпись в приложении в США сейчас
Надпись в приложении в США сейчас. Фото: скриншот из TikTok

При этом в нашей стране продолжают обсуждать возможность возвращения платформы. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявляет, что власти России до сих пор не вводили ограничений на работу приложения.

«TikTok в России не запрещён, никаким образом не ограничен со стороны России. Ограничение работы — это самостоятельное решение компании. Если TikTok окончательно уйдёт с рынка США, то не будет никаких препятствий, чтобы заходить на те, где ему никто не мешает, в том числе и на российский. Это действительно возможно», — заявил Свинцов.

Политический контекст

Ситуация с блокировкой TikTok в США является частью более широкой политики давления на Китай, считают пэксперт. Дональд Трамп, вновь занявший пост президента, активно наращивает экономическое и геополитическое противостояние с Поднебесной. Это может повлиять на планы ByteDance относительно возвращения в Россию.

«Команда Трампа весь 2025 год будет заниматься перенастройкой глобальных, в первую очередь экономических и геополитических союзов. Здесь будет очень серьёзная борьба с китайцами в целом, с экономикой Китая», — отметил зампред коитета ГД РФ по информационной политики.

С другой стороны, Россия может извлечь выгоду из сложившейся ситуации, если TikTok решит сосредоточиться на рынках, где его не ограничивают.

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Возможное возвращение TikTok в Россию

Несмотря на оптимизм некоторых представителей Госдумы, реальные перспективы возвращения TikTok остаются неясными. Депутат Госдумы Антон Немкин подчеркнул, что платформа должна будет выполнить соблюдать требования всего законродательства РФ, в том числе новый закон о «приземлении».

«Все эти обстоятельства предстоит учесть TikTok, если соцсеть решит возобновить работу в нашей стране. Первое — удалить весь запрещённый контент, второе — выполнить все требования закона. Тогда можно говорить о том, что работа этой платформы в нашей стране вообще возможна», — говорит Немкин.

Кроме того, платформа до сих пор сталкивается с обвинениями в форсировании запрещённой информации, включая пронаркотические материалы и пропаганду незаконных действий. Как отметил Немкин, понимание между компанией и российскими властями по этим вопросам пока не достигнуто.

Смартфон в руке
Смартфон в руке. Фото: 1MI

Как российские пользователи реагируют на блокировку

Несмотря на ограничения, многие российские пользователи продолжают использовать TikTok, обходя блокировки через изменение региона в настройках устройства. Однако официальное возвращение платформы может снять необходимость в таких обходных путях и обеспечить более стабильный доступ к контенту. Отметим, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила надежду на возвращение TikTok.

«Я думаю, высоки шансы, чтобы в этом году TikTok полноценно вернулся в нашу страну. В целом, как мне кажется, TikTok несколько недооценён как инструмент формирования смыслов. Все тренды, мемы, кампании и, к сожалению, фейки появляются изначально именно там. Это очень важная площадка для работы с молодёжью и русскоязычной аудиторией во всём мире при правильном подходе», — прокомментировала Мизулина.

Почему TikTok не разблокировали до сих пор

Однако, несмотря на оптимистичные прогнозы, за полгода с момента первых обсуждений возвращения TikTok в Россию так и не произошло значительных изменений. Компания ByteDance может продолжать надеяться на отмену блокировки в США, особенно учитывая, что популярность платформы играла важную роль в избирательной кампании Трампа.

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Зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов также считает, что TikTok имеет негативное влияние на молодых людей, в основном на несовершеннолетних детей из-за структуры платформы, которая поощряет копирование контента. В связи с этим он призвал создать российскую альтернативу:

«Нужно развивать отечественные платформы, которые будут поощрять креативность и талант подростков».

Так что сейчас камбэк TikTok в Россию остаётся возможным, но не гарантированным сценарием. Всё будет зависеть от политической воли, готовности компании к выполнению российских требований и геополитической обстановки. Пока российские пользователи продолжают использовать обходные пути, будущее одной из самых популярных социальных сетей мира остаётся в подвешенном состоянии

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#Алина Гурицкая#Общество#Интернет#Россия#Госдума#Блокировка#TikTok#США#Китай#Социальные сети#Дональд Трамп
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