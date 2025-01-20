Возвращение TikTok: возможен ли камбэк в Россию после блокировки в США

19 января вступил в силу запрет на работу TikTok в Соединённых Штатах. Китайская компания ByteDance, владеющая приложением, отказалась выполнять требования американского законодательства и предпочла полностью уйти с рынка. Это решение вызвало шок у миллионов пользователей, особенно среди молодёжи. Молодые американцы не скрывают своего негодования: множество звонков в службы поддержки и 911, жалобы в социальных сетях и отчаянные попытки найти альтернативу — всё это говорит о глубоком влиянии TikTok на современную культуру.