Золотые цветы, перья и бахрома: стилисты рассказали о трендовых аксессуарах 2025

Posted 20 января, 08:43
Published 20 января, 08:43
Modified 20 января, 08:45
Updated 20 января, 08:45
Стилист Ксения Кожемяк раскрыла самые необычные и эстетичные новинки, предложенные дизайнерами в 2025 году. Используйте советы из нашей подборки, чтобы создать самые смелые и современные образы.
В наступившем году профессиональный стилист Ксения Кожемяк советует отдать предпочтение моделям на плоском ходу и с тупым мысом. В летнее время снова станут популярны самые разнообразные модели босоножек с открытыми пальцами и сетчатыми вставками. Такие элементы не только позволят обуви эффективно справляться со своей функцией в жару, но также придадут образу легкости и современности.
В 2025 году стилисты предлагают еще один тренд для самых смелых модниц: туфли и сапоги с анималистическими принтами, например леопардовым или змеиным. Тренд на принты затронет также и сумки: если вы решитесь приобрести клатч с имитацией змеиной кожи, то точно не ошибетесь.
Из-за предшествующей эстетики 2024 в моду снова возвращаются некоторые тренды из прошлого, и в их числе — высокие кеды. Среди других советов стилистов мы увидим еще немало трендов, которые пришли в моду 2025 прямиком из эстетики нулевых.
С помощью обуви можно добавить яркие акценты в образ. Еще одним смелым трендом этого года станут туфли с перьями, привносящими в образ что-то роковое. Меховая обивка тоже уже не считается моветоном — в тренды возвращаются уютные угги и сапоги с меховыми вставками.
Маленькие поясные сумки могут стать дополнительным элементом для комфортной прогулки или нести исключительно декоративную функцию. Правильно подобранная модель будет смотреться в целом образе необычно и современно, придавая образу свежести.
В наступившем году можно не бояться носить сумку в тон одежды. Ксения Кожемяк советует попробовать тотал-образы из единого материла, например сочетание сумки из джинсы с джинсами и джинсовой курткой, не опасаясь того, что аксессуар будет сливаться с одеждой.
Комфорт — превыше всего! Вместительные сумки снова возвращаются на модные показы. При выборе модели стоит обратить внимание на удобную форму, принт, насыщенный цвет. В связи с масштабной экологической повесткой, дизайнеры отдают предпочтение эко-коже.
Ксения Кожемяк советует обратить внимание на крупные акцентные украшения в виде цветов в золотых оттенках. Причем, согласно модным трендам, эти акценты должны размещаться в портретной зоне, то есть популярными станут именно серьги и разнообразные цветочные колье и чокеры. Массивные акценты помогут мгновенно преобразить образ из базовых вещей.
При выборе стильного аксессуара также обратите внимание на бахрому и пайетки — эти декоративные элементы снова стали востребованными в мире моды. Смелый декор точно выделит свою обладательницу на любом мероприятии.
При выборе стильных образов в 2025 обратите внимание на необычные принты, которые могут стать интересной изюминкой:
Дизайнеры стали чаще говорить о проблемах экологии и необходимости сохранения окружающей среды, в связи с чем предлагается использовать эко-мех и эко-кожу, а также синтетическую лайкру в изделиях.
Популярными также станут струящиеся и прозрачные ткани, такие как шифон или искусственный шелк. Например, блузки, лонгсливы, юбки, могут быть как полностью выполнены из прозрачных тканей, так и иметь полупрозрачные ассиметричные разрезы и вставки.
В этом году стилисты предложили множество ярких новинок и нестандартных решений. Хотя далеко не все тренды кажутся практичными и адаптируемыми под любой гардероб. Поэтому важно доверять в первую очередь личному вкусу и подбирать свой гардероб на основе персональных внешних данных, индивидуальных предпочтениях и комфорте.
Ранее профессиональный визажист и бьюти-блогер раскрыла секреты современного трендового макияжа.