atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 08:43

Published 20 января, 08:43

Modified 20 января, 08:45

Updated 20 января, 08:45

Мода и красота

Золотые цветы, перья и бахрома: стилисты рассказали о трендовых аксессуарах 2025

20 января 2025, 08:43
Фото: 1MI. Мода и красота

Жителям Новосибирска рассказали о главных трендовых аксессуарах

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
На столичной выставке «Неделя красоты» стилисты рассказали, на какие тренды стоит обратить внимание в 2025 году.

Стилист Ксения Кожемяк раскрыла самые необычные и эстетичные новинки, предложенные дизайнерами в 2025 году. Используйте советы из нашей подборки, чтобы создать самые смелые и современные образы.

Модная обувь

Форма

В наступившем году профессиональный стилист Ксения Кожемяк советует отдать предпочтение моделям на плоском ходу и с тупым мысом. В летнее время снова станут популярны самые разнообразные модели босоножек с открытыми пальцами и сетчатыми вставками. Такие элементы не только позволят обуви эффективно справляться со своей функцией в жару, но также придадут образу легкости и современности.

Фото: Соцсети Pinterest

Принты

В 2025 году стилисты предлагают еще один тренд для самых смелых модниц: туфли и сапоги с анималистическими принтами, например леопардовым или змеиным. Тренд на принты затронет также и сумки: если вы решитесь приобрести клатч с имитацией змеиной кожи, то точно не ошибетесь.

Фото: Соцсети Pinterest

Высокие кеды

Из-за предшествующей эстетики 2024 в моду снова возвращаются некоторые тренды из прошлого, и в их числе — высокие кеды. Среди других советов стилистов мы увидим еще немало трендов, которые пришли в моду 2025 прямиком из эстетики нулевых.

Фото: Соцсети Pinterest

Перья и мех

С помощью обуви можно добавить яркие акценты в образ. Еще одним смелым трендом этого года станут туфли с перьями, привносящими в образ что-то роковое. Меховая обивка тоже уже не считается моветоном — в тренды возвращаются уютные угги и сапоги с меховыми вставками.

Фото: Соцсети Pinterest

Модные сумки

Поясные сумки

Маленькие поясные сумки могут стать дополнительным элементом для комфортной прогулки или нести исключительно декоративную функцию. Правильно подобранная модель будет смотреться в целом образе необычно и современно, придавая образу свежести.

Фото: Соцсети Pinterest

Текстура

В наступившем году можно не бояться носить сумку в тон одежды. Ксения Кожемяк советует попробовать тотал-образы из единого материла, например сочетание сумки из джинсы с джинсами и джинсовой курткой, не опасаясь того, что аксессуар будет сливаться с одеждой.

Фото: Соцсети Pinterest

Большие сумки

Комфорт — превыше всего! Вместительные сумки снова возвращаются на модные показы. При выборе модели стоит обратить внимание на удобную форму, принт, насыщенный цвет. В связи с масштабной экологической повесткой, дизайнеры отдают предпочтение эко-коже.

Фото: Соцсети Pinterest

Украшения и декор

Ксения Кожемяк советует обратить внимание на крупные акцентные украшения в виде цветов в золотых оттенках. Причем, согласно модным трендам, эти акценты должны размещаться в портретной зоне, то есть популярными станут именно серьги и разнообразные цветочные колье и чокеры. Массивные акценты помогут мгновенно преобразить образ из базовых вещей.

При выборе стильного аксессуара также обратите внимание на бахрому и пайетки — эти декоративные элементы снова стали востребованными в мире моды. Смелый декор точно выделит свою обладательницу на любом мероприятии.

Принты и цвета

При выборе стильных образов в 2025 обратите внимание на необычные принты, которые могут стать интересной изюминкой:

  • Культурный принт: разнообразные узоры и яркие цвета возвращают нас к периоду популярности хиппи. О других трендах прошлого, которые вновь стали популярны, стилисты рассказали ранее.
  • Змеиный принт: может присутствовать в виде рисунка на ткани или имитировать рептилию в кожаных изделиях.
  • Морской принт: станет особенно популярным в летний сезон.
  • Цвета 2025: среди них натуральные природные и синтезированные оттенки.

Дизайнеры стали чаще говорить о проблемах экологии и необходимости сохранения окружающей среды, в связи с чем предлагается использовать эко-мех и эко-кожу, а также синтетическую лайкру в изделиях.

Популярными также станут струящиеся и прозрачные ткани, такие как шифон или искусственный шелк. Например, блузки, лонгсливы, юбки, могут быть как полностью выполнены из прозрачных тканей, так и иметь полупрозрачные ассиметричные разрезы и вставки.

В этом году стилисты предложили множество ярких новинок и нестандартных решений. Хотя далеко не все тренды кажутся практичными и адаптируемыми под любой гардероб. Поэтому важно доверять в первую очередь личному вкусу и подбирать свой гардероб на основе персональных внешних данных, индивидуальных предпочтениях и комфорте.

Ранее профессиональный визажист и бьюти-блогер раскрыла секреты современного трендового макияжа.

Шоколад и бархат — неожиданные тренды 2025 года от стилиста
Узнать подробнее
Читайте также:
Татьяна Навка объяснила, почему так сложно купить билеты на «Щелкунчика»Тренды 2025 года: модные советы от стилистаДед Мороз и Снегурочка из Новосибирска рассказали о том, как создают сказку для детей
#София Самарина#Общество#Россия#Мода#Красота#Тренды#Новый год в Новосибирске 2025#Тренды 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика