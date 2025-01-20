Золотые цветы, перья и бахрома: стилисты рассказали о трендовых аксессуарах 2025

В наступившем году профессиональный стилист Ксения Кожемяк советует отдать предпочтение моделям на плоском ходу и с тупым мысом. В летнее время снова станут популярны самые разнообразные модели босоножек с открытыми пальцами и сетчатыми вставками. Такие элементы не только позволят обуви эффективно справляться со своей функцией в жару, но также придадут образу легкости и современности.