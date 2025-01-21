Актер Павел Прилучный признался, что сын Тимофей ему надоел

Posted 21 января, 02:50
Published 21 января, 02:50
Modified 21 января, 02:52
Updated 21 января, 02:52
Сыну Агаты Муцениеце и Павла Прилучного исполнилось 12 лет. Сейчас он проживает с отцом. Мальчик не желает видеть собственную мать.
Папа устроил ему сюрприз. На праздник позвали друзей Тимофея. Была подготовлена шоу-программа с аниматорами и различными развлечениями. На День рождения Прилучный вручал сыну подарки и случайно обронил фразу: «Ты вообще надоел».
Очевидно, что данное выражение было озвучено в шуточной форме, однако хейтеры тут же подловили актера на неосторожности. Ранее своего внука так и не смогла поздравить бабушка.