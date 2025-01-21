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Posted 21 января, 02:50

Published 21 января, 02:50

Modified 21 января, 02:52

Updated 21 января, 02:52

Сын живет с отцом

Актер Павел Прилучный признался, что сын Тимофей ему надоел

21 января 2025, 02:50
Фото: соцсети. Сын живет с отцом

Новосибирский актер Прилучный заявил, что ему надоел сын Тимофей

Актер из Новосибирска сделал неожиданное признание: ему надоел собственный сын, о чем он заявил во время дня рождения своего чада.

Сыну Агаты Муцениеце и Павла Прилучного исполнилось 12 лет. Сейчас он проживает с отцом. Мальчик не желает видеть собственную мать.

Папа устроил ему сюрприз. На праздник позвали друзей Тимофея. Была подготовлена шоу-программа с аниматорами и различными развлечениями. На День рождения Прилучный вручал сыну подарки и случайно обронил фразу: «Ты вообще надоел».

Очевидно, что данное выражение было озвучено в шуточной форме, однако хейтеры тут же подловили актера на неосторожности. Ранее своего внука так и не смогла поздравить бабушка.

Прилучный скучно отпраздновал день рождения сына от Муцениеце
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#День рождения#Павел Прилучный#Агата Муцениеце
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