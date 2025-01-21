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Posted 21 января, 12:32

Published 21 января, 12:32

Modified 21 января, 12:34

Updated 21 января, 12:34

В доме часто нет горячей воды

Бастрыкин проверит жалобы жильцов многоквартирного дома в Новосибирске

21 января 2025, 12:32
Фото: 1MI. В доме часто нет горячей воды
Сибирячка обратилась к председателю СК с проблемой ненадлежащего содержания многоквартирного жилого дома.

Как сообщают местные жители, здание было введено в эксплуатацию в 2019 году несмотря на имевшиеся дефекты, допущенные из-за ошибок застройщика. Из-за этого в доме регулярно нет горячей воды и отопления.

В прошлом году произошел инцидент с прорывом трубы, из-за которого пострадали двое человек. Из-за прорыва горячей воды, двое жильцов получили серьезные ожоги. Им потребовалась помощь врачей. Как утверждают жильцы их обращения не решили ситуацию.

Региональный Следком проведет расследование уголовного дела. Бастрыкин проконтролирует ход расследования.

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