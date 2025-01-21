Бастрыкин проверит жалобы жильцов многоквартирного дома в Новосибирске

Posted 21 января, 12:32
Published 21 января, 12:32
Modified 21 января, 12:34
Updated 21 января, 12:34
Как сообщают местные жители, здание было введено в эксплуатацию в 2019 году несмотря на имевшиеся дефекты, допущенные из-за ошибок застройщика. Из-за этого в доме регулярно нет горячей воды и отопления.
В прошлом году произошел инцидент с прорывом трубы, из-за которого пострадали двое человек. Из-за прорыва горячей воды, двое жильцов получили серьезные ожоги. Им потребовалась помощь врачей. Как утверждают жильцы их обращения не решили ситуацию.
Региональный Следком проведет расследование уголовного дела. Бастрыкин проконтролирует ход расследования.