Две пары из Новосибирска поборются за приз в шоу «Четыре свадьбы»

Posted 21 января, 10:23
Published 21 января, 10:23
Modified 21 января, 10:25
Updated 21 января, 10:25
В реалити-шоу «Четыре свадьбы» (16+) снялись Екатерина и Руслан, а также Анастасия и Виталий. Первая пара сыграет классическую свадьбу за миллион рублей, а вторая за 200 тысяч в сельском стиле.
У каждых возлюбленных будут свои фишки на торжестве. В первом случае — танцы, а вт втором — торт из бутылок алкоголя. Обе пары поборются за победу и денежный приз.
Всего в шоу снимаются четыре участницы. Удастся ли сибирячкам обойти конкурентов, зритель узнает 21 января.
Ранее толстушка из Новосибирска пришла в шоу «Большие девочки». Она мечтает похудеть на 50 кг и стать красивее.