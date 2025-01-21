atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 10:23

Published 21 января, 10:23

Modified 21 января, 10:25

Updated 21 января, 10:25

Екатерина и Руслан, Анастасия и Виталий

Две пары из Новосибирска поборются за приз в шоу «Четыре свадьбы»

21 января 2025, 10:23
Фото: «Пятница!». Екатерина и Руслан, Анастасия и Виталий
Две влюбленные пары из Новосибирска стали участниками самого романтического шоу на телеканале «Пятница».

В реалити-шоу «Четыре свадьбы» (16+) снялись Екатерина и Руслан, а также Анастасия и Виталий. Первая пара сыграет классическую свадьбу за миллион рублей, а вторая за 200 тысяч в сельском стиле.

У каждых возлюбленных будут свои фишки на торжестве. В первом случае — танцы, а вт втором — торт из бутылок алкоголя. Обе пары поборются за победу и денежный приз.

Екатерина и Руслан, Анастасия и Виталий
Екатерина и Руслан, Анастасия и Виталий. Фото: «Пятница!»

Всего в шоу снимаются четыре участницы. Удастся ли сибирячкам обойти конкурентов, зритель узнает 21 января.

Ранее толстушка из Новосибирска пришла в шоу «Большие девочки». Она мечтает похудеть на 50 кг и стать красивее.

Актер Павел Прилучный признался, что сын Тимофей ему надоел
Узнать подробнее
Читайте также:
Гимнаст из Новосибирска поборется за 10 млн рублей в шоу «Титаны»Повар из Новосибирска пришел побороться за победу в шоу «Молодые ножи»Медиум из Новосибирска проиграл в шоу «Экстрасенсы. Реванш»
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Свадьба#Шоу#Приз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика