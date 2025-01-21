Гибель бывшего главы УФСКН может носить криминальный характер

Posted 21 января, 06:19
Published 21 января, 06:19
Modified 21 января, 06:21
Updated 21 января, 06:21
Андрей Андреев в прошлом занимал должность руководителя Управления Федеральной службы по контролю наркотиков (УФСКН). Десять лет назад его судили по делу ОПГ «Трунова».
В то время Андрееву дали 11 лет колонии, а затем сократили срок до 7 лет, однако в 2016 году уже бывший начальник службы вышел на свободу.
В конце 2024 года в частном доме Ордынского района было найдено его тело. Дело до сих пор расследуют. Как сообщают НГС источники в правоохранительных органах, не исключается версия убийства. На голове мужчины были найдены травмы. Чем завершится расследование, покажет время.