Гибель бывшего главы УФСКН может носить криминальный характер

В конце 2024 года в частном доме Ордынского района было найдено его тело. Дело до сих пор расследуют. Как сообщают НГС источники в правоохранительных органах, не исключается версия убийства. На голове мужчины были найдены травмы. Чем завершится расследование, покажет время.