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Posted 21 января, 06:19

Published 21 января, 06:19

Modified 21 января, 06:21

Updated 21 января, 06:21

Мужчина скончался

Гибель бывшего главы УФСКН может носить криминальный характер

21 января 2025, 06:19
Фото: 1MI. Мужчина скончался
Новосибирские следователи продолжают расследовать дело экс-руководителя УФСКН.

Андрей Андреев в прошлом занимал должность руководителя Управления Федеральной службы по контролю наркотиков (УФСКН). Десять лет назад его судили по делу ОПГ «Трунова».

В то время Андрееву дали 11 лет колонии, а затем сократили срок до 7 лет, однако в 2016 году уже бывший начальник службы вышел на свободу.

В конце 2024 года в частном доме Ордынского района было найдено его тело. Дело до сих пор расследуют. Как сообщают НГС источники в правоохранительных органах, не исключается версия убийства. На голове мужчины были найдены травмы. Чем завершится расследование, покажет время.

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