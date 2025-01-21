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Posted 21 января, 09:57

Published 21 января, 09:57

Modified 21 января, 09:59

Updated 21 января, 09:59

Новосибирец примет участие в шоу

Гимнаст из Новосибирска поборется за 10 млн рублей в шоу «Титаны»

21 января 2025, 09:57
Фото: ТНТ. Новосибирец примет участие в шоу
Новосибирский гимнаст станет участником самого сильного шоу на телеканале ТНТ.

Гимнаст Иван Стретович намерен выиграть заветный приз, став участником шоу «Титаны» (16+). Новосибирец является серебряным призером Олимпийских игр, чемпионом Мира, мастером спорта. Он добился больших высот за всю свою спортивную карьеру, так как занимается он с самого детства.

Спустя более 20 лет своей карьеры, Иван решил оставить гимнастику в прошлом. Сибиряк решил пойти на шоу, где поборется за 10 млн рублей. Он называет себя реалистом и отмечает высокую конкуренцию.

Выпуск с гимнастом выйдет 26 января. Его будут смотреть вся семья Ивана. Новосибирцы могут поболеть за соотечественника. Другая сибирячка пришла публично худеть в шоу.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Шоу#Приз#Выигрыш
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