Гимнаст из Новосибирска поборется за 10 млн рублей в шоу «Титаны»

Posted 21 января, 09:57
Published 21 января, 09:57
Modified 21 января, 09:59
Updated 21 января, 09:59
Гимнаст Иван Стретович намерен выиграть заветный приз, став участником шоу «Титаны» (16+). Новосибирец является серебряным призером Олимпийских игр, чемпионом Мира, мастером спорта. Он добился больших высот за всю свою спортивную карьеру, так как занимается он с самого детства.
Спустя более 20 лет своей карьеры, Иван решил оставить гимнастику в прошлом. Сибиряк решил пойти на шоу, где поборется за 10 млн рублей. Он называет себя реалистом и отмечает высокую конкуренцию.
Выпуск с гимнастом выйдет 26 января. Его будут смотреть вся семья Ивана. Новосибирцы могут поболеть за соотечественника. Другая сибирячка пришла публично худеть в шоу.