Гимнаст из Новосибирска поборется за 10 млн рублей в шоу «Титаны»

Гимнаст Иван Стретович намерен выиграть заветный приз, став участником шоу «Титаны» (16+). Новосибирец является серебряным призером Олимпийских игр, чемпионом Мира, мастером спорта. Он добился больших высот за всю свою спортивную карьеру, так как занимается он с самого детства.