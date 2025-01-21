Госдума увеличила штрафы за продажу сигарет детям

Posted 21 января, 11:49
Published 21 января, 11:49
Modified 21 января, 11:51
Updated 21 января, 11:51
Сообщается, что последние проверки выявили серьезные нарушения маркировки продукции, случаи продажи табачных изделий вблизи школ.
Володин прокомментировал, что всего за последний период были составлены тысячи протоколов в отношении недобросовестных продавцов, что подтверждает необходимость ужесточения законодательства.
Теперь в случае выявления прецедентов с продажей никотиносодержащей продукции детям, физлицу придется заплатить 300 тыс. рублей, вместо 60 тыс., юрлицам до 2 млн, ранее — до 600 тыс.
Политик подчеркнул важность оградить детей от раннего употребления опасной продукции. Ранее в Госдуме призвали запретить продажу вейпов по всей России.