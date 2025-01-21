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Posted 21 января, 11:49

Published 21 января, 11:49

Modified 21 января, 11:51

Updated 21 января, 11:51

Курение вредит здоровью

Госдума увеличила штрафы за продажу сигарет детям

21 января 2025, 11:49
Фото: Изображение Midjourney. Курение вредит здоровью

В Новосибирске начнут строже наказывать за продажу никотина несовершеннолетним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил о начале действия закона, который ужесточает наказание за продажу табачной продукции детям.

Сообщается, что последние проверки выявили серьезные нарушения маркировки продукции, случаи продажи табачных изделий вблизи школ.

Володин прокомментировал, что всего за последний период были составлены тысячи протоколов в отношении недобросовестных продавцов, что подтверждает необходимость ужесточения законодательства.

Теперь в случае выявления прецедентов с продажей никотиносодержащей продукции детям, физлицу придется заплатить 300 тыс. рублей, вместо 60 тыс., юрлицам до 2 млн, ранее — до 600 тыс.

Политик подчеркнул важность оградить детей от раннего употребления опасной продукции. Ранее в Госдуме призвали запретить продажу вейпов по всей России.

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