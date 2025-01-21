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Posted 21 января, 05:17

Published 21 января, 05:17

Modified 21 января, 05:19

Updated 21 января, 05:19

Трава растет на кладбище

Иностранка пыталась завезти в Новосибирск могильную траву

21 января 2025, 05:17
Фото: 1MI. Трава растет на кладбище
В Новосибирске остановили иностранку, которая пыталась провезти через границу могильную траву, о чем информировал Карасукский районный суд.

Произошло все на границе Карасукского района. Иностранная пассажирка ехала в автобусе когда ее остановили пограничники. У нее нашли пакет с наркотическим растением — гармала. Сухую траву она прятала в вещах.

Данное растение растет на кладбищах. Могильная трава обладает наркотическими свойствами. Если ее принять, то у человека могут возникнуть галлюцинации. Для каких целей женщина ее привезла, неизвестно.

Нарушительницу закона задержали. Расследование ее дела завершилось. Суд вынес свой вердикт: два года колонии. Приговор еще не является окончательным и его можно обжаловать.

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