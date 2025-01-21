Иностранка пыталась завезти в Новосибирск могильную траву

Posted 21 января, 05:17
Published 21 января, 05:17
Modified 21 января, 05:19
Updated 21 января, 05:19
Произошло все на границе Карасукского района. Иностранная пассажирка ехала в автобусе когда ее остановили пограничники. У нее нашли пакет с наркотическим растением — гармала. Сухую траву она прятала в вещах.
Данное растение растет на кладбищах. Могильная трава обладает наркотическими свойствами. Если ее принять, то у человека могут возникнуть галлюцинации. Для каких целей женщина ее привезла, неизвестно.
Нарушительницу закона задержали. Расследование ее дела завершилось. Суд вынес свой вердикт: два года колонии. Приговор еще не является окончательным и его можно обжаловать.