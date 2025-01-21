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Posted 21 января, 03:09

Published 21 января, 03:09

Modified 21 января, 03:11

Updated 21 января, 03:11

Иностранцы могут свободно приехать в Новосибирск

Иностранцам с визой Белоруссии разрешили свободно въезжать в Новосибирск

21 января 2025, 03:09
Фото: atas.info. Иностранцы могут свободно приехать в Новосибирск
В Новосибирск разрешили въезжать иностранным гражданам, которые имеют белорусскую визу, о чем сообщили в МВД.

В январе законную силу обрел договор между Россией и Беларусью о создании Союзного государства. Если у иностранцев третьих стран есть виза РФ или Республики, то они могут свободно въезжать в две названные страны.

Как уточнили правоохранители, если в одной стране действует визовый режим, а в другой — нет, то для въезда, в любом случае, необходима виза. Срок пребывания начинает действовать с момента въезда гражданина в государство.

Что касается жителей Украины, то для их въезда продолжает действовать особый порядок въезда. Людей пускают только через определенные пункты. Также гражданам вправе отказать во въезде. Ранее мы рассказали, куда выгоднее полететь в январе.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Беларусь#Путешествия#Виза
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