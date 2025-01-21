Как Дональд Трамп повлияет на ход СВО — главное из инаугурации президента США

Свою речь Трамп начал с амбициозного заявления: «Золотой век Америки начинается прямо сейчас». Он назвал дату своего второго вступления в должность «Днем освобождения» и пообещал прекратить «упадок Америки». Республиканец акцентировал внимание на том, что его возвращение на пост стало «выражением доверия» со стороны избирателей, которые, по его словам, желают вернуть стране величие.