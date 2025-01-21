Как Дональд Трамп повлияет на ход СВО — главное из инаугурации президента США

Posted 21 января, 03:03
Published 21 января, 03:03
Modified 21 января, 03:05
Updated 21 января, 03:05
Свою речь Трамп начал с амбициозного заявления: «Золотой век Америки начинается прямо сейчас». Он назвал дату своего второго вступления в должность «Днем освобождения» и пообещал прекратить «упадок Америки». Республиканец акцентировал внимание на том, что его возвращение на пост стало «выражением доверия» со стороны избирателей, которые, по его словам, желают вернуть стране величие.
«С этого момента упадок Америки прекращается. Мы как можно скорее восстановим компетентность правительства США», — подчеркнул Трамп.
Трамп резко осудил действия предыдущей администрации Джо Байдена. Он обвинил своих предшественников в провале внутренней и внешней политики, заявив, что они «не могли справиться с кризисами белого дома и за рубежом».
«Моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен Богом, чтобы снова сделать Америку великой», — заявил Трамп, вспомнив покушение на него осенью 2024 года.
Особое внимание он уделил использованию Министерства юстиции «в качестве политического оружия», ссылаясь на собственные судебные разбирательства и покушение на его жизнь в Пенсильвании летом 2024 года.
Одной из ключевых тем речи стала иммиграционная политика. Трамп объявил, что уже в первый день своего срока подпишет указ о введении чрезвычайного положения на южной границе США.
«Мы положим конец неконтролируемому потоку мигрантов. Я направлю войска на южные границы, чтобы остановить вторжение, и объявлю наркокартели иностранными террористическими организациями», — заявил президент.
Трамп также пообещал восстановить политику «Оставайтесь в Мексике», которая обязывает просителей убежища дожидаться решения суда за пределами США.
Экономический блок выступления был посвящен восстановлению энергетической независимости США. Президент заявил о снятии ограничений на добычу нефти и газа, а также высказался против «зеленой политики» предыдущих администраций.
«Мы сделаем все, чтобы снизить инфляцию. Сегодня я объявлю, что мы будем бурить — теперь действует принцип „Бури, детка, бури“», — подчеркнул он.
Трамп также анонсировал введение заградительных пошлин на иностранные товары, создание Внешней налоговой службы и реформирование торговой системы.
Одной из самых резонансных частей речи стало обещание положить конец политкорректности и цензуре. Трамп заявил, что подпишет указ о запрете ограничений на свободу слова, а также восстановит в армии всех уволенных за отказ от вакцинации. Немаловажным заявлением стало признание только двух гендеров.
«Существуют только два пола: мужской и женский. Именно они будут обозначаться в наших документах и структурах», — заявил президент.
Он также пообещал вернуть традиционные названия географическим объектам и подчеркнул важность уважения к американской истории.
Трамп заявил, что его администрация будет сосредоточена на защите национальных интересов США. Он выступил против «ненужных войн» и вмешательства в дела других стран, одновременно подчеркнув, что вооруженные силы США должны быть нацелены на «победу, а не на смену режимов».
О России и Украине Трамп не упомянул, несмотря на его прежние заявления о возможном урегулировании конфликта в течение 24 часов.
Трамп завершил свое выступление обещанием «сражаться за каждого американца». Его речь ознаменовала начало нового этапа в американской политике, который, по словам президента, будет характеризоваться «миром, единством и процветанием».
Какими будут первые шаги его администрации, покажут предстоящие дни, но уже очевидно, что Дональд Трамп намерен выполнять свои обещания и укреплять позиции США на мировой арене.
Жители Новосибирска и области также активно обсуждают приход нового президента. Многие в комментариях полагают, что все же Дональд Трамп сможет повлиять на главу украинского режима.