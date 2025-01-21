Ленинская линия метро в Новосибирске — когда будет продление и новые станции

Действующая редакция плана по развитию метро в Новосибирске, которая предусматривает в ближайшие пять лет строительство в Левобережье двух новых станций, «Площадь Станиславского» и «Троллейная», будет пересмотрена. От перспективы продления линии не отказываются, но она становится все более туманной.