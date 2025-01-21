Ленинская линия метро в Новосибирске — когда будет продление и новые станции

Posted 21 января, 02:46
Published 21 января, 02:46
Modified 21 января, 02:48
Updated 21 января, 02:48
Действующая редакция плана по развитию метро в Новосибирске, которая предусматривает в ближайшие пять лет строительство в Левобережье двух новых станций, «Площадь Станиславского» и «Троллейная», будет пересмотрена. От перспективы продления линии не отказываются, но она становится все более туманной.
«Проектирование и строительство станций метрополитена в Ленинском районе до 2030 года не предусмотрено. Работы и сроки их исполнения будут определены после корректировки генеральной схемы развития Новосибирского метрополитена на период до 2055 года», — говорится в ответе мэрии на запрос редакции Atas.Info.
В 2025 году на разработку проектной документации по продлению Дзержинской линии Новосибирского метрополитена предусмотрено финансирование в размере 38,9 млн руб. из средств городского бюджета и 350 млн руб. из средств областного бюджета Новосибирской области, добавили в муниципалитете.
Ранее городские власти заявляли, что для воплощения в жизнь плана по развитию метрополитена, рассчитанного до 2030 года, необходимо потратить более 100 миллиардов рублей.