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Posted 21 января, 02:46

Published 21 января, 02:46

Modified 21 января, 02:48

Updated 21 января, 02:48

Действующий генплан предполагает строительство двух новых станций

Ленинская линия метро в Новосибирске — когда будет продление и новые станции

21 января 2025, 02:46
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Действующий генплан предполагает строительство двух новых станций

В мэрии Новосибирска рассказали о продлении Ленинской линии метро

Генеральный план строительства метрополитена будет скорректирован, сообщили в муниципалитете.

Действующая редакция плана по развитию метро в Новосибирске, которая предусматривает в ближайшие пять лет строительство в Левобережье двух новых станций, «Площадь Станиславского» и «Троллейная», будет пересмотрена. От перспективы продления линии не отказываются, но она становится все более туманной.

«Проектирование и строительство станций метрополитена в Ленинском районе до 2030 года не предусмотрено. Работы и сроки их исполнения будут определены после корректировки генеральной схемы развития Новосибирского метрополитена на период до 2055 года», — говорится в ответе мэрии на запрос редакции Atas.Info.

В 2025 году на разработку проектной документации по продлению Дзержинской линии Новосибирского метрополитена предусмотрено финансирование в размере 38,9 млн руб. из средств городского бюджета и 350 млн руб. из средств областного бюджета Новосибирской области, добавили в муниципалитете.

Ранее городские власти заявляли, что для воплощения в жизнь плана по развитию метрополитена, рассчитанного до 2030 года, необходимо потратить более 100 миллиардов рублей.

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