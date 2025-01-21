Мэрия Новосибирска хочет исследовать ДК «Академия» на историко-культурную ценность

Дом культуры «Академия», построенный в 1962 году, является частью достопримечательного комплекса «Новосибирский Академгородок». Его строгие формы и лаконичный архитектурный стиль гармонируют с природной средой, что делает здание важным элементом городской ткани. Урбанисты, общественники и местные жители считают, что любые изменения должны учитывать этот контекст, чтобы сохранить историческую ценность объекта. При этом ранее в мэрии делали заявления о том, что здание могут полностью снести и построить новое.