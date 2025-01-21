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Posted 21 января, 10:40

Published 21 января, 10:40

Modified 21 января, 10:42

Updated 21 января, 10:42

ДК «Академия» в Академгородке

Мэрия Новосибирска хочет исследовать ДК «Академия» на историко-культурную ценность

21 января 2025, 10:40
Фото: Артем Шершнев. atas.info. ДК «Академия» в Академгородке
В Новоибирске повторно объявят конкурс на проект реконструкции ДК «Академия», несмотря на то, что в первый раз на него никто не заявился, сообщили atas.info в мэрии.

В Новосибирске продолжат искать подрядчика для составления проектно-сметной документации реконструкции здание Дома культуры «Академия», расположенного в историческом центре Академгородка на улице Ильича, 4. Как сообщили atas.info в мэрии города, проект реконструкции здания включит обязательную историко-культурную экспертизу, которая поможет сохранить архитектурное наследие и гармонию района.

«В рамках проектирования объекта на выделенном земельном участке будут выполнены инженерные изыскания, разработана проектная документация, содержащая материалы в форме информационной модели, проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, выполнение раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения -достопримечательное место „Новосибирский Академгородок“ с проведением государственной историко-культурной экспертизы, а также разработка рабочей документации для осуществления реконструкции», — пояснили в горадминистрации.

Напомним, в декабре 2024 года мэрия уже объявляла тендер на разработку проектной документации реконструкции здания. Однако несмотря на внушительный бюджет в 29,9 млн рублей, к 10 января 2025 года на конкурс не поступило ни одной заявки.

Власти планируют объявить повторный конкурс на проектирование, предусмотрев возможность снижения стоимости контракта в рамках конкурсных процедур. При этом сроки разработки проекта пока не переносят — завершить разработку проектной документации и инженерных изысканий предполагается к декабрю 2025 года.

Дом культуры «Академия», построенный в 1962 году, является частью достопримечательного комплекса «Новосибирский Академгородок». Его строгие формы и лаконичный архитектурный стиль гармонируют с природной средой, что делает здание важным элементом городской ткани. Урбанисты, общественники и местные жители считают, что любые изменения должны учитывать этот контекст, чтобы сохранить историческую ценность объекта. При этом ранее в мэрии делали заявления о том, что здание могут полностью снести и построить новое.

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