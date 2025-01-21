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Posted 21 января, 09:27

Published 21 января, 09:27

Modified 21 января, 12:38

Updated 21 января, 12:38

Интернет-сеть

«Неделями нет интернета»: сибиряки жалуются на сбои в работе крупного провайдера

21 января 2025, 09:27
Фото: 1MI. Интернет-сеть

Новосибирцы жалуются на многодневные сбои в работе крупного провайдера

Жители Новосибирска столкнулись с масштабными перебоями в работе одного из крупнейших интернет-провайдеров России — компании ТТК, о чем рассказали в разговоре с Atas.Info.

Многие абоненты сообщают об отсутствии связи в течение нескольких суток, что создает серьезные неудобства как для личного использования, так и для работы систем видеонаблюдения. Так, житель микрорайона Родники, общественник Михаил Михайлов рассказал о ситуации в его доме.

«Дом с множеством квартир в микрорайоне Родники. Там не было интернета в течение четырех суток. Кроме того, камеры на внешнем периметре, которые должны быть подключены, тоже не работают. Видео с них, естественно, отсутствует», — поделился мужчина.

Справка

ТТК — один из крупных российских операторов связи. Основной акционер ТТК — ОАО «РЖД», владеющий 99,99% акций компании. ТТК эксплуатирует и обслуживает одну из крупнейших в России волоконно-оптических линий связи протяженностью более 76 000 км и пропускной способностью более 3,4 Тбит/с.

Также, по его словам, почти невозможно дозвониться до службы поддержки. Если оператор все-таки выходит на связь, то говорит, что идут аварийные работы, время восстановления неизвестно.

«В прошлом году у нас тоже были перебои с интернетом, но они длились по несколько часов, максимум день. Чтобы так долго, как сейчас, — с таким я сталкиваюсь впервые», — говорит Михайлов.

Проблемы также затронули другие регионы. По данным сайта Downdetector, основное количество жалоб на сбои в работе оператора ТТК за последние дни поступает из Якутии, Хабаровского, Забайкальского и Приморского края. Например, в соседнем Новокузнецке, интернета также нет уже долгое время, рассказала читательница atas.info Ольга Черноглазова.

«Интернет периодически сбоит уже с года 2014, но в последнее время стал постоянно „глохнуть“. Неделями нет интернета. Если бы у меня не было нормальнового мобильного оператора, то уже давно от ТТК отказалась, у них пока тариф самый дешевый», — поделилась женщина.

Корреспондент Atas.Info попытался связаться с оператором ТТК для получения комментариев, однако дозвониться до службы поддержки не удалось. На момент публикации компания не дала официальных разъяснений о причинах сбоя и сроках восстановления услуг. Редакция направила официальный запрос в компанию.

Вы сталкивались со сбоями в работе ТТК
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Интернет#Россия#Сбой#Видеонаблюдение#Связь#Опросы#ТТК
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