«Неделями нет интернета»: сибиряки жалуются на сбои в работе крупного провайдера

Проблемы также затронули другие регионы. По данным сайта Downdetector, основное количество жалоб на сбои в работе оператора ТТК за последние дни поступает из Якутии, Хабаровского, Забайкальского и Приморского края. Например, в соседнем Новокузнецке, интернета также нет уже долгое время, рассказала читательница atas.info Ольга Черноглазова.