Новосибирская область стала антилидером по росту тарифов ЖКХ — как меняется стоимость

Posted 21 января, 05:20
Published 21 января, 05:20
Modified 21 января, 05:22
Updated 21 января, 05:22
Жители Новосибирской области в последние годы с тревогой следят за увеличением стоимости коммунальных услуг. По данным экспертов, с 2021 по 2023 год ежемесячные расходы среднестатистической семьи на ЖКХ и топливо выросли на 27%, что в 25 раз быстрее среднего показателя по России, где за тот же период расходы снизились на 2%. Об этом свидетельствуют данные РИА Рейтинг.
К июлю 2025 года жителей Новосибирска ожидает очередная волна повышения тарифов. Средний рост составит 11,9%, а в отдельных случаях может достигать 13,5%. Так, отопление и горячая вода подорожают на 12,6%, электроэнергия — на 12,6%, а услуги водоотведения и холодного водоснабжения — на 11,9%.
Подобные изменения объясняются инфляцией, ростом цен на ресурсы и необходимостью модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры. Однако на фоне федерального тренда на снижение расходов на ЖКХ Новосибирская область выглядит исключением.
Сильнее всего подорожание ударяет по малозащищенным слоям населения: пенсионерам, многодетным семьям и малоимущим. Для них ЖКХ уже составляет значительную часть расходов. С учетом новых тарифов Новосибирская область опустилась в рейтинге регионов по доступности услуг ЖКХ с 33 на 76 место за два года.
Эксперты прогнозируют продолжение индексации тарифов в 2026 и 2027 годах. Рост составит 5,4% и 4,8% соответственно, что должно замедлить текущие темпы подорожания. Однако для стабилизации ситуации требуется более прозрачное управление ресурсами, усиление контроля за работой УК и внедрение программ социальной поддержки.