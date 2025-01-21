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Posted 21 января, 05:20

Published 21 января, 05:20

Modified 21 января, 05:22

Updated 21 января, 05:22

Счетчики электричества

Новосибирская область стала антилидером по росту тарифов ЖКХ — как меняется стоимость

21 января 2025, 05:20
Фото: 1MI. Счетчики электричества

В Новосибирскойобласти самый быстрый рост тарифов ЖКХ

Эксперты отмечают, что самый высокий темп роста тарифов ЖКХ фиксируется в Новосибирской области.

Жители Новосибирской области в последние годы с тревогой следят за увеличением стоимости коммунальных услуг. По данным экспертов, с 2021 по 2023 год ежемесячные расходы среднестатистической семьи на ЖКХ и топливо выросли на 27%, что в 25 раз быстрее среднего показателя по России, где за тот же период расходы снизились на 2%. Об этом свидетельствуют данные РИА Рейтинг.

Изменения тарифов
Изменения тарифов. Фото: РОП | Рейтинги. Оценки. Прогнозы

Когда очередной рост тарифов в Новосибирской области

К июлю 2025 года жителей Новосибирска ожидает очередная волна повышения тарифов. Средний рост составит 11,9%, а в отдельных случаях может достигать 13,5%. Так, отопление и горячая вода подорожают на 12,6%, электроэнергия — на 12,6%, а услуги водоотведения и холодного водоснабжения — на 11,9%.

Подобные изменения объясняются инфляцией, ростом цен на ресурсы и необходимостью модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры. Однако на фоне федерального тренда на снижение расходов на ЖКХ Новосибирская область выглядит исключением.

Почему тарифы растут так быстро?

  1. Износ сетей и инфраструктуры. Большая часть коммунального хозяйства региона требует обновления, но финансирование перекладывается на потребителей.
  2. Монополизация рынка. Управляющие компании, особенно в новых жилых комплексах, диктуют свои условия. Разница в тарифах между УК может достигать 20%.
  3. Неэффективное управление. Случаи с десятками претензий к крупнейшим управляющим компаниям лишь подчеркивают, что жильцы нередко остаются заложниками конфликтов между УК.
  4. Ресурсная зависимость. Увеличение стоимости топлива и электроэнергии автоматически отражается на платежах.

Последствия повышения тарифов для жителей

Сильнее всего подорожание ударяет по малозащищенным слоям населения: пенсионерам, многодетным семьям и малоимущим. Для них ЖКХ уже составляет значительную часть расходов. С учетом новых тарифов Новосибирская область опустилась в рейтинге регионов по доступности услуг ЖКХ с 33 на 76 место за два года.

Митинг из-за роста тарифов ЖКХ
Митинг из-за роста тарифов ЖКХ
Митинг из-за роста тарифов ЖКХ. Фото: atas.info

Как снизить расходы на ЖКХ?

  1. Сравнение тарифов. Проверяйте условия управляющих компаний перед покупкой жилья, особенно на вторичном рынке.
  2. Энергоэффективность. Установка счетчиков и переход на современные системы энергосбережения помогут снизить платежи.
  3. Грамотный выбор поставщиков услуг. Там, где возможно, ищите альтернативных подрядчиков.

Как еще могут измениться тарифы в Новосибирской области

Эксперты прогнозируют продолжение индексации тарифов в 2026 и 2027 годах. Рост составит 5,4% и 4,8% соответственно, что должно замедлить текущие темпы подорожания. Однако для стабилизации ситуации требуется более прозрачное управление ресурсами, усиление контроля за работой УК и внедрение программ социальной поддержки.

За ЖКХ придется платить гораздо больше — что изменится в 2025 году
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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирская область#ЖКХ#Инфляция#Тарифы#Инфраструктура#Электроэнергия#Рост цен
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