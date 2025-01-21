Новосибирская область стала антилидером по росту тарифов ЖКХ — как меняется стоимость

Жители Новосибирской области в последние годы с тревогой следят за увеличением стоимости коммунальных услуг. По данным экспертов, с 2021 по 2023 год ежемесячные расходы среднестатистической семьи на ЖКХ и топливо выросли на 27%, что в 25 раз быстрее среднего показателя по России, где за тот же период расходы снизились на 2%. Об этом свидетельствуют данные РИА Рейтинг.