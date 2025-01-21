Новосибирскому физику грозит 7 лет тюрьмы: в чем он провинился

Кабов был арестован октябре 2022 года. По версии следствия, фигурант дела присвоил себе более 26 млн рублей. Средства были выделены институту на проведение исследований по гранту. Ученого также обвинили в злоупотреблении доверием и фальсификации отчетов в по якобы проводимым в лаборатории исследованиям. Помимо этого, члена РАН уличили в отмывании средств и другими способами. Общий ущерб составил 7 млн рублей.