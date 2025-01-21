Новосибирскому физику грозит 7 лет тюрьмы: в чем он провинился

Posted 21 января, 10:48
Published 21 января, 10:48
Modified 21 января, 10:50
Updated 21 января, 10:50
21 января прения по делу заведующего лабораторией Института теплофизики прошли в Советском райсуде Новосибирска. Олег Кабов обвиняется в мошеннических действиях. Сторона обвинения запрашивает для Кабова лишение свободы на 7 лет, выплату штрафа и ограничение от научного мира.
Кабов был арестован октябре 2022 года. По версии следствия, фигурант дела присвоил себе более 26 млн рублей. Средства были выделены институту на проведение исследований по гранту. Ученого также обвинили в злоупотреблении доверием и фальсификации отчетов в по якобы проводимым в лаборатории исследованиям. Помимо этого, члена РАН уличили в отмывании средств и другими способами. Общий ущерб составил 7 млн рублей.
Кабов не признает своей вины. Адвокат обвиняемого раскритиковал дело ученого. Геннадий Шишебаров заявил, что ученый, добившийся мирового признания «не мог опуститься до уровня фальсификации исследований». Кроме того, Шишебашов считает, что правоохранительные органы не могут вмешиваться в сложнейшие вопросы проведения научных исследований.
Ранее отбывающий срок экс-директор новосибирского НИИ подал заявление на УДО.