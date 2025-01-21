Новосибирцев начнут наказывать за кофе и мороженое в дороге

Posted 21 января, 10:17
Published 21 января, 10:17
Modified 21 января, 10:19
Updated 21 января, 10:19
С начала 2025 года начнет действовать новое строгое правило для автомобилистов. Согласно новому закону, для обеспечения безопасности и полной концентрации водителя на дороге, ему нельзя перекусывать во время управления транспортным средством, пить кофе и т. д.
Поведение водителей будут фиксировать специальные камеры. Если устройство зафиксирует нарушение, водитель получит штраф в 1500 рублей. Вместе с тем некоторые эксперты выразили сомнения касательно новой меры: смогут ли камеры верно зафиксировать происходящее в салоне авто, и что именно находится в руках у водителя.
Ранее в Новосибирске начали разыскивать водителя, сбежавшего с места ДТП.