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Posted 21 января, 10:17

Published 21 января, 10:17

Modified 21 января, 10:19

Updated 21 января, 10:19

Кофе за рулем

Новосибирцев начнут наказывать за кофе и мороженое в дороге

21 января 2025, 10:17
Фото: Изображение Midjourney. Кофе за рулем
Согласно новому закону, водителей начнут штрафовать за посторонние предметы в руках при управлении автомобилем.

С начала 2025 года начнет действовать новое строгое правило для автомобилистов. Согласно новому закону, для обеспечения безопасности и полной концентрации водителя на дороге, ему нельзя перекусывать во время управления транспортным средством, пить кофе и т. д.

Поведение водителей будут фиксировать специальные камеры. Если устройство зафиксирует нарушение, водитель получит штраф в 1500 рублей. Вместе с тем некоторые эксперты выразили сомнения касательно новой меры: смогут ли камеры верно зафиксировать происходящее в салоне авто, и что именно находится в руках у водителя.

Ранее в Новосибирске начали разыскивать водителя, сбежавшего с места ДТП.

Пьяный водитель автобуса работал на маршруте в Новосибирской области
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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Россия#Водитель
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