Новосибирцы жалуются на забастовки таксистов: в чем причина конфликта

В то же время снижение цен на такси сказывается на доходе водителей. Таксистка Людмила Ожанская рассказала Горсайту, что в 2024 году подорожали запчасти, аренда транспорта и топливо, поэтому, по ее словам, чтобы заработать водителям приходится трудиться по 12–16 часов в день. Также Людмила пожаловалась на обман водителей со стороны сервисов. Так, сервис предлагает водителям бонусы за достижение определённого количества заказов. Однако не всегда водители получают те самые бонусы.