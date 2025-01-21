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Posted 21 января, 12:09

Published 21 января, 12:09

Modified 21 января, 12:11

Updated 21 января, 12:11

Недовольны не только клиенты такси

Новосибирцы жалуются на забастовки таксистов: в чем причина конфликта

21 января 2025, 12:09
Фото: Изображение Midjourney. Недовольны не только клиенты такси

В Новосибирске таксисты начали устраивать забастовки

В Новосибирске таксисты взбунтовались против агрегатора заказов: они возмущены высокой комиссией и правилами платформы.

Таксисты пожаловались, что стали получать намного меньше из-за огромных комиссий и низких тарифов на поездки. В свою очередь сервисы предлагают пассажирам дешевые тарифы, скидки, кэшбек и прочие преимущества в борьбе за клиентов.

В то же время снижение цен на такси сказывается на доходе водителей. Таксистка Людмила Ожанская рассказала Горсайту, что в 2024 году подорожали запчасти, аренда транспорта и топливо, поэтому, по ее словам, чтобы заработать водителям приходится трудиться по 12–16 часов в день. Также Людмила пожаловалась на обман водителей со стороны сервисов. Так, сервис предлагает водителям бонусы за достижение определённого количества заказов. Однако не всегда водители получают те самые бонусы.

В связи с этим, многие водители начинают уходить с линии. Сейчас вновь ожидается подъём цен на услуги такси.

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