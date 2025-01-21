Новосибирцы жалуются на забастовки таксистов: в чем причина конфликта

Posted 21 января, 12:09
Published 21 января, 12:09
Modified 21 января, 12:11
Updated 21 января, 12:11
Таксисты пожаловались, что стали получать намного меньше из-за огромных комиссий и низких тарифов на поездки. В свою очередь сервисы предлагают пассажирам дешевые тарифы, скидки, кэшбек и прочие преимущества в борьбе за клиентов.
В то же время снижение цен на такси сказывается на доходе водителей. Таксистка Людмила Ожанская рассказала Горсайту, что в 2024 году подорожали запчасти, аренда транспорта и топливо, поэтому, по ее словам, чтобы заработать водителям приходится трудиться по 12–16 часов в день. Также Людмила пожаловалась на обман водителей со стороны сервисов. Так, сервис предлагает водителям бонусы за достижение определённого количества заказов. Однако не всегда водители получают те самые бонусы.
В связи с этим, многие водители начинают уходить с линии. Сейчас вновь ожидается подъём цен на услуги такси.