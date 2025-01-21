Онкологию стали чаще диагностировать жителям Новосибирской области

В 2024 году во время диспансеризации в Новосибирской области врачи диагностировали более тысячи случаев онкологических заболеваний. Тысячи человек направили на дополнительные обследования в связи с подозрениями на наличие опухолей. Годом ранее число случаев выявления злокачественных новообразований не превышало 900.