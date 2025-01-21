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Posted 21 января, 10:07

Published 21 января, 10:07

Modified 21 января, 10:09

Updated 21 января, 10:09

Диспансеризация помогает вовремя поставить диагноз

Онкологию стали чаще диагностировать жителям Новосибирской области

21 января 2025, 10:07
Фото: Изображение Midjourney. Диспансеризация помогает вовремя поставить диагноз
Увеличение охвата диспансеризации позволило чаще ставить точный диагноз на ранних стадиях раковых заболеваний. Об этом сообщает региональный минздрав.

В 2024 году во время диспансеризации в Новосибирской области врачи диагностировали более тысячи случаев онкологических заболеваний. Тысячи человек направили на дополнительные обследования в связи с подозрениями на наличие опухолей. Годом ранее число случаев выявления злокачественных новообразований не превышало 900.

Как сообщают в минздраве, чаще всего пациентам ставят рак молочной железы (300 случаев в 2024 году) и рак кожи (более 200 случаев).

По словам замминистра Елены Аксёновой, более 70% выявленных случаев не ушли дальше второй стадии. Заболевание важно обнаружить на ранней стадии, чтобы повысить вероятность благоприятного исхода лечения. В связи с этим, новосибирцев призвали не игнорировать возможность пройти диспансеризацию бесплатно.

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