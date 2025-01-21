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Posted 21 января, 08:06

Published 21 января, 08:06

Modified 21 января, 10:09

Updated 21 января, 10:09

Онлайн-университет в Иннополисе

Онлайн-школа из Иннополиса «повесила» на сибиряков кредиты на сотни тысяч рублей

21 января 2025, 08:06
Фото: 2GIS. Онлайн-университет в Иннополисе

Популярная онлайн-школа «повесила» на жителей Новосибирска огромные кредиты

Студенты по всей России пострадали от деятельности онлайн-школы Urban University, которая оформила кредиты на учащихся и прервала обучение. Об этом подробнее atas.info рассказали новосибирцы, которые заключили договор с образовательным учреждением.

По всей России вскрываются истории множества студентов, которые решили пройти обучение в онлайн-школе Urban University, расположенной в Иннополисе (респ. Татарстан). Рекламные предложения, обещающие бесплатное обучение с оплатой кредита за счет учебного заведения, привлекли внимание многих, но, как оказалось, за заманчивыми словами скрывается реальная угроза финансовых потерь.

Обучение за 195 тысяч: как онлайн-школа навязывает кредит

Одна из пострадавших, Лариса, решила поделиться своей историей с atas.info. Она, как и многие другие, нашла рекламу Urban University в социальных сетях, где ей предложили пройти тест и получить информацию о подходящей IT-профессии. Заведение гарантировало, что обучение будет оплачено за счет гранта, который в первую очередь покроет расходы за полгода. Лариса подписала договор и получила обещание, что банк будет выплачивать сумму кредита, который ей якобы нужно было оформить для начала обучения стоимостью 195 тысяч рублей.

«Когда я только начала, я думала, что это все слишком хорошо, чтобы быть правдой, но мне обещали, что через полгода я смогу работать по новой профессии и гасить кредит. И, казалось, всё шло хорошо», — рассказывает она.

«Когда начали говорить по поводу стоимости в 195 тысяч рублей, я отказалась. На такую сумму не рассчитывала. Мне тогда предложили рассрочку — 6 месяцев, якобы они оплачивают, а потом я сама должна, так как после обучения у меня, как раз, появятся проекты, и я буду иметь стабильный высокий доход. Я когда ответила, что надо с мужем посоветоваться, то меня начали активно обрабатывать на тему того, что все супер, если передумаю, то мне вернут деньги», — делится с редакцией еще одна студентка Ольга.

Фото с дипломами школы
Фото с дипломами школы
Фото с дипломами школы
Фото с дипломами школы
Фото с дипломами школы. Фото: Из отзывов 2GIS

На первых порах всё действительно шло по плану: университет выплачивал кредиты за Ларису, она училась, и всё казалось безобидным. Но после каникул в январе 2025 года, женщина обнаружила, что университет перестал отвечать на сообщения, а деньги на оплату кредита прекратили поступать.

«Вся группа начала паниковать, и только тогда мы поняли, что все деньги, которые университет должен был заплатить, они просто перестали поступать. Причем это происходило в самый последний момент, когда моя льготная отсрочка по кредиту заканчивалась», — делится переживаниями Лариса.

Сейчас она находится в сложной ситуации: университет не выполняет свои обязательства, и ей предстоит выплатить кредит за обучение, которое она не получила в полном объеме.

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Еще одна жительница Новосибирска Алена столкнулась с подобной ситуацией, только её история оказалась еще более трагичной. Она также получила предложение от Urban University о бесплатном обучении с погашением кредита через несколько месяцев. Но, как и в случае с Ларисой, университет прекратил платить по кредиту, а сумма задолженности увеличилась с каждым месяцем.

«Когда я подписала договор, мне сказали, что кредит будет погашаться университетом в течение первых шести месяцев. Но как только начался новый год, все просто исчезли. В банк мне уже стали звонить с требованием погасить долг, и сумма платежа начала расти из-за пени», — объясняет Кристина.

Она пыталась связаться с университетом, но ответов не получала, а в результате её кредит увеличился. Банк не принял объяснение о том, что университет перестал платить, и теперь Кристина должна возвращать всю сумму самостоятельно, увеличенную на штрафы и пени.

Рассрочка со студентами заключается через Т-Банк
Рассрочка со студентами заключается через Т-Банк. Фото: скриншот

Проблемы с возвратом денег

Многие студенты также столкнулись с проблемами после того, как осознали, что Urban University не выполняет своих обязательств. Всего свои истории рассказали 8 новосибирцев, а таких случаев по всей стране сотни. По словам сибиряков, хотя обучение продолжается сейчас и студенты получают доступ к платформам и вебинарам, фактическое образование и помощь со стороны преподавателей отсутствуют.

«Мне пришлось писать досудебные претензии и требовать возврат средств, потому что они просто исчезли после получения денег. Не было ни вебинаров, ни проверок домашних заданий, а кредиты продолжали накапливаться», — говорит atas.info Виталий, один из пострадавших студентов.

Некоторые даже смогли вернуть свои деньги, но этот процесс оказался долгим и трудным. Виталий, например, благодаря помощи сообщества студентов и тщательному подходу к оформлению претензий смог вернуть свои средства. Однако другим студентам, таким как Антон, которые не получили ответа на свои обращения, предстоит подавать иски в суд.

«Домашние задания перестали проверять, вебинары также перестали проводить. Шестой платеж так и не прошел, хотя обещали. На данный момент написано заявление о расторжении договора, ответа пока также нет. Далее последует обращение в суд», — рассказал Антон.
Жалобы обучающихся
Жалобы обучающихся
Жалобы обучающихся. Фото: скриншот

«Я смотрю, что на кредитном счете, с которого идет оплата за обучение, денег нет. Пишу им, мне отвечают, что у них какие-то финансовые трудности — предложили мне погасить своими деньгами и написать заявление компании на возврат денег. Я оплатила эту часть сама, не хотела, чтобы у меня были просрочки, не надо мне портить кредитную историю. Написала письмо в компанию на возврат денег, они не пришли до сих пор», — поделилась студентка Ольга.

Множество судебных исков — что делать пострадавшим

За последние несколько месяцев на Urban University подготовлено уже более 100 гражданских исков. Многие студенты требуют не только возврата денег, но и компенсации морального ущерба. Однако судебные решения остаются спорными, и большая часть пострадавших всё ещё не получила компенсаций.

Справка

Urban University, согласно данным СПАРК, зарегестрирован как ООО «Эдэкс» в республике Татарстан 2 августа 2023 года. Основной деятельностью является разработка прогроманого обеспечения. Организация относится к микропредприятиям с уставным капиталом 20 тысяч рублей и единственным сотрудником. Финансовые результаты за 2023 год показывают доходы в размере 3,57 млн рублей при расходах 30,79 млн рублей, что привело к убыткам в 27,56 млн рублей и отрицательным чистым активам. Несмотря на это, компания уплатила 43 тысячи рублей налогов.

Руководит компание Тимур Рамилович Калимуллин. Он также является совладельцем и президентом футбольных клубов «Алга» и «Сокол», а также возглавляет «Городскую академию „Урбан“». В судах рассматриваются два иска на общую сумму 313 тысяч рублей, связанные с невыполнением обязательств компании.

Юристы утверждают, что университет нарушил договорные обязательства, прекратив предоставлять услуги, за которые студенты уже оплатили, что легко можно оспорить в суде.

Сейчас пострадавшие от деятельности онлайн-школы готовят обращение к президенту России Владимиру Путину. Также активные участники помогают другим оформить заявление на возврат средств. И хотя некоторым получилось вернуть свои деньги, заявки многих до сих пор остаются нерассмотренными. Кроме того, университет прекратил рекламировать промоакцию по оплате рассрочки на обучение самим заведением.

Сообщение о коллективной жалобе пострадавих
Сообщение о коллективной жалобе пострадавих. Фото: скриншот
«Буквально вчера 20 января стало известно, что они остановили промоакцию с этой оплатой обучения. Из-за тех самых финансовых трудностей. А сейчас, выходит, мы сами платим за обучение, которое они гарантировали оплатить», — пояснила Ольга.

Мошенничество или агрессивный маркетинг — это вопрос, который стоит перед многими пострадавшими от Urban University. В любом случае, студенты оказались в крайне сложной ситуации, когда вместо обещанного гранта и образования они столкнулись с кредитами и просрочками. Юристы рекомендуют пострадавшим обращаться в суд.

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#Алина Гурицкая#Общество#Образование#Спецпроекты#Новосибирск#Россия#Мошенничество#Студенты#Кредиты#Казань#Онлайн-школа#Иннополис
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