Онлайн-школа из Иннополиса «повесила» на сибиряков кредиты на сотни тысяч рублей

Posted 21 января, 08:06
Published 21 января, 08:06
Modified 21 января, 10:09
Updated 21 января, 10:09
По всей России вскрываются истории множества студентов, которые решили пройти обучение в онлайн-школе Urban University, расположенной в Иннополисе (респ. Татарстан). Рекламные предложения, обещающие бесплатное обучение с оплатой кредита за счет учебного заведения, привлекли внимание многих, но, как оказалось, за заманчивыми словами скрывается реальная угроза финансовых потерь.
Одна из пострадавших, Лариса, решила поделиться своей историей с atas.info. Она, как и многие другие, нашла рекламу Urban University в социальных сетях, где ей предложили пройти тест и получить информацию о подходящей IT-профессии. Заведение гарантировало, что обучение будет оплачено за счет гранта, который в первую очередь покроет расходы за полгода. Лариса подписала договор и получила обещание, что банк будет выплачивать сумму кредита, который ей якобы нужно было оформить для начала обучения стоимостью 195 тысяч рублей.
«Когда я только начала, я думала, что это все слишком хорошо, чтобы быть правдой, но мне обещали, что через полгода я смогу работать по новой профессии и гасить кредит. И, казалось, всё шло хорошо», — рассказывает она.
«Когда начали говорить по поводу стоимости в 195 тысяч рублей, я отказалась. На такую сумму не рассчитывала. Мне тогда предложили рассрочку — 6 месяцев, якобы они оплачивают, а потом я сама должна, так как после обучения у меня, как раз, появятся проекты, и я буду иметь стабильный высокий доход. Я когда ответила, что надо с мужем посоветоваться, то меня начали активно обрабатывать на тему того, что все супер, если передумаю, то мне вернут деньги», — делится с редакцией еще одна студентка Ольга.
На первых порах всё действительно шло по плану: университет выплачивал кредиты за Ларису, она училась, и всё казалось безобидным. Но после каникул в январе 2025 года, женщина обнаружила, что университет перестал отвечать на сообщения, а деньги на оплату кредита прекратили поступать.
«Вся группа начала паниковать, и только тогда мы поняли, что все деньги, которые университет должен был заплатить, они просто перестали поступать. Причем это происходило в самый последний момент, когда моя льготная отсрочка по кредиту заканчивалась», — делится переживаниями Лариса.
Сейчас она находится в сложной ситуации: университет не выполняет свои обязательства, и ей предстоит выплатить кредит за обучение, которое она не получила в полном объеме.
Еще одна жительница Новосибирска Алена столкнулась с подобной ситуацией, только её история оказалась еще более трагичной. Она также получила предложение от Urban University о бесплатном обучении с погашением кредита через несколько месяцев. Но, как и в случае с Ларисой, университет прекратил платить по кредиту, а сумма задолженности увеличилась с каждым месяцем.
«Когда я подписала договор, мне сказали, что кредит будет погашаться университетом в течение первых шести месяцев. Но как только начался новый год, все просто исчезли. В банк мне уже стали звонить с требованием погасить долг, и сумма платежа начала расти из-за пени», — объясняет Кристина.
Она пыталась связаться с университетом, но ответов не получала, а в результате её кредит увеличился. Банк не принял объяснение о том, что университет перестал платить, и теперь Кристина должна возвращать всю сумму самостоятельно, увеличенную на штрафы и пени.
Многие студенты также столкнулись с проблемами после того, как осознали, что Urban University не выполняет своих обязательств. Всего свои истории рассказали 8 новосибирцев, а таких случаев по всей стране сотни. По словам сибиряков, хотя обучение продолжается сейчас и студенты получают доступ к платформам и вебинарам, фактическое образование и помощь со стороны преподавателей отсутствуют.
«Мне пришлось писать досудебные претензии и требовать возврат средств, потому что они просто исчезли после получения денег. Не было ни вебинаров, ни проверок домашних заданий, а кредиты продолжали накапливаться», — говорит atas.info Виталий, один из пострадавших студентов.
Некоторые даже смогли вернуть свои деньги, но этот процесс оказался долгим и трудным. Виталий, например, благодаря помощи сообщества студентов и тщательному подходу к оформлению претензий смог вернуть свои средства. Однако другим студентам, таким как Антон, которые не получили ответа на свои обращения, предстоит подавать иски в суд.
«Домашние задания перестали проверять, вебинары также перестали проводить. Шестой платеж так и не прошел, хотя обещали. На данный момент написано заявление о расторжении договора, ответа пока также нет. Далее последует обращение в суд», — рассказал Антон.
«Я смотрю, что на кредитном счете, с которого идет оплата за обучение, денег нет. Пишу им, мне отвечают, что у них какие-то финансовые трудности — предложили мне погасить своими деньгами и написать заявление компании на возврат денег. Я оплатила эту часть сама, не хотела, чтобы у меня были просрочки, не надо мне портить кредитную историю. Написала письмо в компанию на возврат денег, они не пришли до сих пор», — поделилась студентка Ольга.
За последние несколько месяцев на Urban University подготовлено уже более 100 гражданских исков. Многие студенты требуют не только возврата денег, но и компенсации морального ущерба. Однако судебные решения остаются спорными, и большая часть пострадавших всё ещё не получила компенсаций.
Справка
Urban University, согласно данным СПАРК, зарегестрирован как ООО «Эдэкс» в республике Татарстан 2 августа 2023 года. Основной деятельностью является разработка прогроманого обеспечения. Организация относится к микропредприятиям с уставным капиталом 20 тысяч рублей и единственным сотрудником. Финансовые результаты за 2023 год показывают доходы в размере 3,57 млн рублей при расходах 30,79 млн рублей, что привело к убыткам в 27,56 млн рублей и отрицательным чистым активам. Несмотря на это, компания уплатила 43 тысячи рублей налогов.
Руководит компание Тимур Рамилович Калимуллин. Он также является совладельцем и президентом футбольных клубов «Алга» и «Сокол», а также возглавляет «Городскую академию „Урбан“». В судах рассматриваются два иска на общую сумму 313 тысяч рублей, связанные с невыполнением обязательств компании.
Юристы утверждают, что университет нарушил договорные обязательства, прекратив предоставлять услуги, за которые студенты уже оплатили, что легко можно оспорить в суде.
Сейчас пострадавшие от деятельности онлайн-школы готовят обращение к президенту России Владимиру Путину. Также активные участники помогают другим оформить заявление на возврат средств. И хотя некоторым получилось вернуть свои деньги, заявки многих до сих пор остаются нерассмотренными. Кроме того, университет прекратил рекламировать промоакцию по оплате рассрочки на обучение самим заведением.
«Буквально вчера 20 января стало известно, что они остановили промоакцию с этой оплатой обучения. Из-за тех самых финансовых трудностей. А сейчас, выходит, мы сами платим за обучение, которое они гарантировали оплатить», — пояснила Ольга.
Мошенничество или агрессивный маркетинг — это вопрос, который стоит перед многими пострадавшими от Urban University. В любом случае, студенты оказались в крайне сложной ситуации, когда вместо обещанного гранта и образования они столкнулись с кредитами и просрочками. Юристы рекомендуют пострадавшим обращаться в суд.