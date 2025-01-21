Онлайн-школа из Иннополиса «повесила» на сибиряков кредиты на сотни тысяч рублей

«Когда начали говорить по поводу стоимости в 195 тысяч рублей, я отказалась. На такую сумму не рассчитывала. Мне тогда предложили рассрочку — 6 месяцев, якобы они оплачивают, а потом я сама должна, так как после обучения у меня, как раз, появятся проекты, и я буду иметь стабильный высокий доход. Я когда ответила, что надо с мужем посоветоваться, то меня начали активно обрабатывать на тему того, что все супер, если передумаю, то мне вернут деньги», — делится с редакцией еще одна студентка Ольга.