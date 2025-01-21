Павильон остановки у завода «Тяжстанкогидропресс» может стать памятником

Постройка, выполненная в стиле сталинского ампира, представляет из себя входную группу в сквер имени Ефремова, расположенный перед проходной завода «Тяжстанкогидропресс». Она была возведена в начале 50-х годов прошлого века и включает в себя, кроме входных арок, небольшие помещения для торговли и площадки под навесами для пассажиров общественного транспорта.