Павильон остановки у завода «Тяжстанкогидропресс» может стать памятником

Posted 21 января, 10:23
Published 21 января, 10:23
Modified 21 января, 10:25
Updated 21 января, 10:25
Как следует из документации Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области, с которой ознакомился корреспондент Atas.Info, в 2025 году специалисты отдела научного учета будут готовить документацию по определению историко-культурной ценности остановки транспорта на площади Сибиряков-Гвардейцев.
Постройка, выполненная в стиле сталинского ампира, представляет из себя входную группу в сквер имени Ефремова, расположенный перед проходной завода «Тяжстанкогидропресс». Она была возведена в начале 50-х годов прошлого века и включает в себя, кроме входных арок, небольшие помещения для торговли и площадки под навесами для пассажиров общественного транспорта.
Сейчас в небольших помещениях входной группы находятся пекарня и неработающий магазин автотоваров. Общее состояние объекта оставляет желать лучшего, хотя видно, что за ним все-таки следят и иногда подкрашивают.
Ранее эксперты пришли к выводу, что это архитектурное сооружение обладает признаками объекта культурного наследия, а значит, у него есть шанс получить охранный статус и перспективу реставрации.
О том, как активисты из Академгородка отмыли от грязи и объявлений уникальный мозаичный остановочный павильон, мы рассказывали в специальном материале.