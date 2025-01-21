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Posted 21 января, 10:23

Published 21 января, 10:23

Modified 21 января, 10:25

Updated 21 января, 10:25

Остановка встроена во входную группу в Ефремовский сквер

Павильон остановки у завода «Тяжстанкогидропресс» может стать памятником

21 января 2025, 10:23
Фото: 2GIS. Остановка встроена во входную группу в Ефремовский сквер

Остановку в стиле сталинского ампира хотят признать памятником в Новосибирске

Необычное сооружение с колоннами построили в 50-х годах, его принято относить к архитектурному ансамблю легендарного микрорайона Расточка.

Как следует из документации Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области, с которой ознакомился корреспондент Atas.Info, в 2025 году специалисты отдела научного учета будут готовить документацию по определению историко-культурной ценности остановки транспорта на площади Сибиряков-Гвардейцев.

Постройка, выполненная в стиле сталинского ампира, представляет из себя входную группу в сквер имени Ефремова, расположенный перед проходной завода «Тяжстанкогидропресс». Она была возведена в начале 50-х годов прошлого века и включает в себя, кроме входных арок, небольшие помещения для торговли и площадки под навесами для пассажиров общественного транспорта.

Так выглядел павильон в 60-е годы
Так выглядел павильон в 60-е годы. Фото: Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия НСО

Сейчас в небольших помещениях входной группы находятся пекарня и неработающий магазин автотоваров. Общее состояние объекта оставляет желать лучшего, хотя видно, что за ним все-таки следят и иногда подкрашивают.

Ранее эксперты пришли к выводу, что это архитектурное сооружение обладает признаками объекта культурного наследия, а значит, у него есть шанс получить охранный статус и перспективу реставрации.

О том, как активисты из Академгородка отмыли от грязи и объявлений уникальный мозаичный остановочный павильон, мы рассказывали в специальном материале.

Красота сквозь паутину времени — фоторепортаж из легендарной Расточки
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#Артем Шершнев#Новосибирск#Культурное наследие#Архитектура#Памятник#Остановка
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