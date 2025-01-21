atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 12:42

Published 21 января, 12:42

Modified 21 января, 12:44

Updated 21 января, 12:44

Польза творога и рецепт приготовления сырников советской кухни

Польза творога и самый вкусный рецепт пышных сырников из советской кухни

21 января 2025, 12:42
Фото: Изображение Midjourney. Польза творога и рецепт приготовления сырников советской кухни
Творог является главным продуктом здорового рациона. Его ежедневное употребление может улучшить настроение, укрепить здоровье, а также придать бодрости и сил. Рассказываем о самом сытном и полезном блюде из творога классический сырниках, которые можно приготовить на сковороде и в духовке.

Польза творога

Польза творога для организма
Польза творога для организма. Фото: Изображение Midjourney

Какие витамины есть в твороге

Творог — это кисломолочный продукт, близкий по консистенции к сливочному сыру, имеющий слегка солоноватый и кисловатый вкус. На промышленных предприятиях его получают путем добавления в молоко закваски, в домашнем — обычной сметаны.

Творог очень полезен для человеческого организма благодаря высокой питательной ценности, содержанию витаминов, кисломолочных бактерий лактококки, термофильных молочнокислых стрептококков, а также наличию нежирного белка, рассказывают эксперты Роскачества.

Этот продукт играет важную роль в развитии костей благодаря фосфору и кальцию, недостаток которых может привести к остеопорозу, вызывая слабость и хрупкость костей. Кроме того, белок, содержащийся в твороге, может помочь предотвратить потерю костной массы и снизить риск переломов у пожилых людей.

К тому же, он отличный источник селена, который помогает организму вырабатывать антиоксидантные ферменты, способные защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Чашка творога на завтрак — хороший источник рибофлавина и витамина B12, которые помогают организму вырабатывать энергию из потребляемой пищи. В частности, витамин B12 важен для поддержания здоровья нервов и клеток крови, а также для защиты от усталости.

Состав творога
Состав творога. Фото: Изображение Midjourney

Калорийность и состав творога

Пищевая ценность творога зависит от типа молока, из которого он сделан. В половине стакана нежирного (1-2% жирности) творога содержится:

  • Калорийность: 93
  • Белок: 12,4 г
  • Жирность: 2,6 г
  • Углеводы: 4,9 г
  • Селен: 30% от суточной нормы (СН)
  • Рибофлавин: 20% от СН
  • Витамин В12: 20% от СН
  • Натрий: 16% от СН
  • Фосфор: 13% от СН
  • Кальций: 9% от СН

При регулярном употреблении творог не вызывает никаких негативных последствий для здоровья человека. Однако людям с чувствительностью к соли необходимо есть его в ограниченных количествах.

Популярные блюда из творога

Творог подходит как для непосредственного употребления, так и в качестве ингредиента для множества рецептов. Из него можно приготовить:

  • пирог с творогом
  • блинчики с творожной начинкой
  • макароны с творогом и сметаной
  • оладьи с творогом
  • омлет
  • творожное печенье
  • булочки и кексы

Но наиболее популярным блюдом из творога являются сырники. Рассказываем, как же приготовить их быстро и вкусно.

Классический рецепт пышных сырников на сковороде

Классический рецепт сырников по ГОСТу от шеф-повара советской кухни
Классический рецепт сырников по ГОСТу от шеф-повара советской кухни. Фото: Изображение Midjourney

Кулинарный канал «Вкусно по ГОСТу» рассказал советский пошаговый рецепт от опытного кулинара Тамары.

Вам понадобиться:

  • Творог — 500 гр.;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Мука — 150 гр.;
  • Соль и сахар — по вкусу.

Как выбрать правильный творог для сырников?

Тамара рассказала, что для приготовления сырников используют обезжиренный или с низким содержанием жира творог. Если не последовать этой рекомендации, то в процессе жарки сырники будут плавиться и ратекаться.

Процесс приготовления:

1. Самый важный процесс перед приготовлением творожников — протирание творога через капроновое сито. Это важно делать только через пластиковую посуду, так как содержащаяся в продукте молочная кислота будет окисляться при взаимодействии с железом и творог получится серого цвета. Но это не единственная причина:

«Белок казеин, который образуется при приготовлении творога, имеет более уплотненную структуру и в таком виде, если его не протереть, творог будет бесполезен для организма», — рассказывает Тамара.

2. В полученную массу добавляем меланж из белка и желтка, муку, специи по вкусу и хорошенько перемешиваем лопаткой. Если при подаче готового блюда будут использоваться сладкие мусы и топпинги, сахар не стоит добавлять в тесто.

3. Стол подпыляем мукой и формируем на нем руками круглые творожники — они должны быть не выше 1,5 см в высоту. Лезвием ножа делаем на поверхности сеточку.

4. Кладем получившиеся сырники на разогретую с растительным маслом сковороду сеточкой вниз и обжариваем на слабом огне до золотистого цвета по 2-3 минуты с каждой стороны.

5. Готовые сырники перекладываем на противень и ставим в духовку при температуре 170 градусов на 5-10 минут, чтобы они дошли до готовности.

6. Если у вас нет духовки, то сырники готовятся на сковороде чуть дольше — по 5 минут с каждой стороны. Выкладываем их на тарелку с бумажными салфетками, чтобы бумага впитала лишний жир.

Блюдо готово!

Рецепт творожников на сковороде
Рецепт творожников на сковороде. Фото: Изображение Midjourney
Читайте также:
Топ самых несочетаемых продуктов в рационе — вы удивитесьMcDonald’s намекает на возможное возвращение в РоссиюНовосибирцы больше всех в России любят макароны с сыром
#Эмилия Шпилева#Еда#Рецепт#Блюда#Полезная еда#Творог
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика