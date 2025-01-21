Польза творога и самый вкусный рецепт пышных сырников из советской кухни

1. Самый важный процесс перед приготовлением творожников — протирание творога через капроновое сито. Это важно делать только через пластиковую посуду, так как содержащаяся в продукте молочная кислота будет окисляться при взаимодействии с железом и творог получится серого цвета. Но это не единственная причина: