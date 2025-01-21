Польза творога и самый вкусный рецепт пышных сырников из советской кухни

Posted 21 января, 12:42
Published 21 января, 12:42
Modified 21 января, 12:44
Updated 21 января, 12:44
Творог — это кисломолочный продукт, близкий по консистенции к сливочному сыру, имеющий слегка солоноватый и кисловатый вкус. На промышленных предприятиях его получают путем добавления в молоко закваски, в домашнем — обычной сметаны.
Творог очень полезен для человеческого организма благодаря высокой питательной ценности, содержанию витаминов, кисломолочных бактерий лактококки, термофильных молочнокислых стрептококков, а также наличию нежирного белка, рассказывают эксперты Роскачества.
Этот продукт играет важную роль в развитии костей благодаря фосфору и кальцию, недостаток которых может привести к остеопорозу, вызывая слабость и хрупкость костей. Кроме того, белок, содержащийся в твороге, может помочь предотвратить потерю костной массы и снизить риск переломов у пожилых людей.
К тому же, он отличный источник селена, который помогает организму вырабатывать антиоксидантные ферменты, способные защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.
Чашка творога на завтрак — хороший источник рибофлавина и витамина B12, которые помогают организму вырабатывать энергию из потребляемой пищи. В частности, витамин B12 важен для поддержания здоровья нервов и клеток крови, а также для защиты от усталости.
Пищевая ценность творога зависит от типа молока, из которого он сделан. В половине стакана нежирного (1-2% жирности) творога содержится:
При регулярном употреблении творог не вызывает никаких негативных последствий для здоровья человека. Однако людям с чувствительностью к соли необходимо есть его в ограниченных количествах.
Творог подходит как для непосредственного употребления, так и в качестве ингредиента для множества рецептов. Из него можно приготовить:
Но наиболее популярным блюдом из творога являются сырники. Рассказываем, как же приготовить их быстро и вкусно.
Кулинарный канал «Вкусно по ГОСТу» рассказал советский пошаговый рецепт от опытного кулинара Тамары.
Как выбрать правильный творог для сырников?
Тамара рассказала, что для приготовления сырников используют обезжиренный или с низким содержанием жира творог. Если не последовать этой рекомендации, то в процессе жарки сырники будут плавиться и ратекаться.
1. Самый важный процесс перед приготовлением творожников — протирание творога через капроновое сито. Это важно делать только через пластиковую посуду, так как содержащаяся в продукте молочная кислота будет окисляться при взаимодействии с железом и творог получится серого цвета. Но это не единственная причина:
«Белок казеин, который образуется при приготовлении творога, имеет более уплотненную структуру и в таком виде, если его не протереть, творог будет бесполезен для организма», — рассказывает Тамара.
2. В полученную массу добавляем меланж из белка и желтка, муку, специи по вкусу и хорошенько перемешиваем лопаткой. Если при подаче готового блюда будут использоваться сладкие мусы и топпинги, сахар не стоит добавлять в тесто.
3. Стол подпыляем мукой и формируем на нем руками круглые творожники — они должны быть не выше 1,5 см в высоту. Лезвием ножа делаем на поверхности сеточку.
4. Кладем получившиеся сырники на разогретую с растительным маслом сковороду сеточкой вниз и обжариваем на слабом огне до золотистого цвета по 2-3 минуты с каждой стороны.
5. Готовые сырники перекладываем на противень и ставим в духовку при температуре 170 градусов на 5-10 минут, чтобы они дошли до готовности.
6. Если у вас нет духовки, то сырники готовятся на сковороде чуть дольше — по 5 минут с каждой стороны. Выкладываем их на тарелку с бумажными салфетками, чтобы бумага впитала лишний жир.
Блюдо готово!