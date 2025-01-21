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Posted 21 января, 07:38

Published 21 января, 07:38

Modified 21 января, 07:40

Updated 21 января, 07:40

Мусор вывозили не вовремя

Прокуратура проверит заполненную мусорку крысами в Новосибирске

21 января 2025, 07:38
Фото: 1MI. Мусор вывозили не вовремя
В Новосибирске прокуратура организовала проверку по факту расплодившихся грызунов из-за невывоза мусора, о чем сообщили в ведомстве.

Инцидент получил огласку после информации от очевидцев. Сообщалось, что в Ленинском районе на улице Выставочная, у дома №38, двор атаковали полчища крыс. Они расхаживали возле мусорки.

Как оказалось, контейнерная площадка была переполнена мусором. Ее вовремя не вывозили, в связи с чем, там могли появиться грызуны.

Руководителю Службы заказчиков ЖКХ района внесли представления. Также представление внесли директору мусорного оператора АО «САХ». Все нарушения уже устраняются. Ранее мы рассказывали, как центр Новосибирска начнут убирать за 6 млн рублей.

Полчища крыс бегают в районе «Золотой Нивы» в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мусор#Прокуратура#Проверка#Крысы#МУП САХ
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