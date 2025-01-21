Ребенок отравился алкоголем и загремел в больницу — подробности

К сожалению, этот случай не является единичным в контексте более широкой проблемы — отравлений алкоголем в России. Новосибирская область попала в антирейтинг субъектов РФ по отравлениям спиртом. Анализируя данные за девять лет (с 2014 по 2023 год), исследователи установили, что за этот период в России произошло 426 тысяч случаев отравления алкоголем, из которых 116 тысяч завершились летально. Особенно тревожной является ситуация среди подростков и детей: среди подростков в возрасте 15-17 лет было зафиксировано 1752 случая (5,3% от общего числа), а среди детей до 14 лет — 1387 случаев (4,3%).