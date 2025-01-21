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Posted 21 января, 07:39

Published 21 января, 07:39

Modified 21 января, 07:41

Updated 21 января, 07:41

Агитация против алкоголя

Ребенок отравился алкоголем и загремел в больницу — подробности

21 января 2025, 07:39
Фото: 1MI. Агитация против алкоголя

В Новосибирской области ребенок попал в больницу с алкогольным отравлением

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Новый год в Новосибирске 2025
В Новосибирской области на новогодних праздниках ребенок попал в больницу в состоянии алкогольной интоксикации, сообщили atas.info в Минздраве региона.

С 1 по 9 января 2025 года в медицинские учреждения города, подведомственные поступил один пациент в возрасте до 15 лет с состоянием алкогольного отравления. Точный возраст несовершеннолетнего в министерстве не уточняют. В аналогичном периоде 2024 года в медицинские учреждения дети с алкогольной интоксикацией не поступали.

О происшествии медики немедленно сообщили в правоохранительные органы, что является обязательной процедурой по всем случаям отравления несовершеннолетних, в том числе и алкогольными напитками.

«Обо всех случаях отравления несовершеннолетних, в том числе алкогольного, медицински работники сообщают в правоохранительные органы», — пояснили в Минздраве.

К сожалению, этот случай не является единичным в контексте более широкой проблемы — отравлений алкоголем в России. Новосибирская область попала в антирейтинг субъектов РФ по отравлениям спиртом. Анализируя данные за девять лет (с 2014 по 2023 год), исследователи установили, что за этот период в России произошло 426 тысяч случаев отравления алкоголем, из которых 116 тысяч завершились летально. Особенно тревожной является ситуация среди подростков и детей: среди подростков в возрасте 15-17 лет было зафиксировано 1752 случая (5,3% от общего числа), а среди детей до 14 лет — 1387 случаев (4,3%).

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