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Posted 21 января, 11:02

Published 21 января, 11:02

Modified 21 января, 11:04

Updated 21 января, 11:04

Пользователей предупредили об утечке данных

Ростелеком: произошла массовая утечка персональных данных россиян

21 января 2025, 11:02
Фото: Изображение Midjourney. Пользователей предупредили об утечке данных

Ростелеком предупредил новосибирцев о произошедшей утечке данных

Пользователям некоторых ресурсов порекомендовали сбросить пароли и установить двухфакторную идентификацию.

«Ростелеком» сообщил об утечке данных, которая произошла, вероятно, из инфраструктуры подрядчика. Сейчас уже приняты меры по устранению выявленных угроз.

Сообщается, что специалисты изучают содержимое пострадавший базы данных. Однако они уверяют россиян, что «утечки особо чувствительных персональных данных не было».

Однако в компании рекомендовали пользователям ресурсов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию там, где она доступна.

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#София Самарина#Общество#Технологии#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Интернет#Россия#Ростелеком
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