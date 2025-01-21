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Posted 21 января, 12:23

Published 21 января, 12:23

Modified 21 января, 12:25

Updated 21 января, 12:25

Торговый центр

«Саркофаг» для фараона за 700 млн: египетский торговый центр продают в Новосибирске

21 января 2025, 12:23
Фото: Авито. Торговый центр

В Новосибирске продают торговый центр для Фараона за 700 млн рублей

В центре Новосибирска выставила на продажу торговый центр в египетском стиле, который привлекает внимание нобычной архитектурой.

На популярной площадке объявлений появилось необычное предложение — здание торгового центра «Фараон» в Новосибирске выставлено на продажу за 700 миллионов рублей. Этот пятиэтажный бизнес-центр, построенный в 2005 году, выделяется яркой архитектурой в египетском стиле с огромным ликом фараона на фасаде.

Торговый центр «Фараон» находится на улице Галущака, 1а, в одном из оживлённых районов города. Его общая площадь составляет 5 910 кв. м. Среди преимуществ объекта собственник выделяет первую линию магистрали, парковку на 50 мест, мощность электросети — 447 кВт и наличие лифтов и эскалаторов внутри здания.

Торговый центр
Торговый центр
Торговый центр. Фото: Авито

В торговом центре располагается множество арендаторов: квест-центр, супермаркет и аптеки, клуб единоборств и школа гимнастики, школа моделей, творческая студия и фотостудия, гастро-театр, салон красоты, СПА-центр, цветочный магазин, ателье и другие коммерчески точки.

Причины продажи не уточняются. Также в объявлении не раскрыт текущий доход от объекта. Ранее в Новосибирске по неизвестным причинам также выставили на продажу другие торговые центры — здание возле «Сибирь-Арены» и железнодорожного вокзала.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Архитектура#Торговый центр#Супермаркет#Аптеки#Бизнес-центр
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