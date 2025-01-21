«Саркофаг» для фараона за 700 млн: египетский торговый центр продают в Новосибирске

На популярной площадке объявлений появилось необычное предложение — здание торгового центра «Фараон» в Новосибирске выставлено на продажу за 700 миллионов рублей. Этот пятиэтажный бизнес-центр, построенный в 2005 году, выделяется яркой архитектурой в египетском стиле с огромным ликом фараона на фасаде.