«Саркофаг» для фараона за 700 млн: египетский торговый центр продают в Новосибирске

Posted 21 января, 12:23
Published 21 января, 12:23
Modified 21 января, 12:25
Updated 21 января, 12:25
На популярной площадке объявлений появилось необычное предложение — здание торгового центра «Фараон» в Новосибирске выставлено на продажу за 700 миллионов рублей. Этот пятиэтажный бизнес-центр, построенный в 2005 году, выделяется яркой архитектурой в египетском стиле с огромным ликом фараона на фасаде.
Торговый центр «Фараон» находится на улице Галущака, 1а, в одном из оживлённых районов города. Его общая площадь составляет 5 910 кв. м. Среди преимуществ объекта собственник выделяет первую линию магистрали, парковку на 50 мест, мощность электросети — 447 кВт и наличие лифтов и эскалаторов внутри здания.
В торговом центре располагается множество арендаторов: квест-центр, супермаркет и аптеки, клуб единоборств и школа гимнастики, школа моделей, творческая студия и фотостудия, гастро-театр, салон красоты, СПА-центр, цветочный магазин, ателье и другие коммерчески точки.
Причины продажи не уточняются. Также в объявлении не раскрыт текущий доход от объекта. Ранее в Новосибирске по неизвестным причинам также выставили на продажу другие торговые центры — здание возле «Сибирь-Арены» и железнодорожного вокзала.