Штормовое предупреждение в Новосибирске — чего ждать от погоды в ближайшие дни

Posted 21 января, 03:53
Published 21 января, 03:53
Modified 21 января, 03:55
Updated 21 января, 03:55
Предупреждение дали на 22 и 23 января. Если 21 января потеплеет до +2, то 22 января ночью ожидается мороз до -30. При этом будет метель, ветер и гололед. Аналогичная погода будет и 23 января.
Как уточнила синоптик Татьяна Дегтярева, 25 января температурные качели прекратятся, похолодает до -15, пишет VN.ru. Водителей также предупредили, чтобы те были внимательнее на дорогах. После резкого похолодания образуется гололед, что может привести к увеличению числа ДТП.
В такую погоду важно соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Пешеходы должны переходить дорогу в положенном месте.