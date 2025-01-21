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Posted 21 января, 03:53

Published 21 января, 03:53

Modified 21 января, 03:55

Updated 21 января, 03:55

Придет мороз

Штормовое предупреждение в Новосибирске — чего ждать от погоды в ближайшие дни

21 января 2025, 03:53
Фото: atas.info. Придет мороз

В Новосибирске на ближайшие дни объявят штормовое предупреждение

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается непогода, о чем предупредили синоптики.

Предупреждение дали на 22 и 23 января. Если 21 января потеплеет до +2, то 22 января ночью ожидается мороз до -30. При этом будет метель, ветер и гололед. Аналогичная погода будет и 23 января.

Как уточнила синоптик Татьяна Дегтярева, 25 января температурные качели прекратятся, похолодает до -15, пишет VN.ru. Водителей также предупредили, чтобы те были внимательнее на дорогах. После резкого похолодания образуется гололед, что может привести к увеличению числа ДТП.

В такую погоду важно соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Пешеходы должны переходить дорогу в положенном месте.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Погода#Снег#Штормовое предупреждение#Мороз
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