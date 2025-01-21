Сотрудник новосибирского аграрного университета скончался во время обеда

Posted 21 января, 13:40
Published 21 января, 13:40
Modified 21 января, 13:40
Updated 21 января, 13:40
В понедельник 20 января сотрудник аграрного университета на обеденном перерыве почувствовал недомогание. Вскоре его самочувствие ухудшилось настолько, что потребовалось вызвать скорую. Однако несмотря на старания медиков, мужчина скончался.
Точная причина смерти сотрудника неизвестна. Предполагается, что смерть наступила по естественным причинам, обусловленным состоянием здоровья. В вузе утверждают, что несчастный случай исключен. Однако Гострудинспекция начала проверку инцидента.
При установлении нарушений требований охраны труда виновных лиц привлекут к административной ответственности.
Ранее Следственный комитет занялся проверкой жалоб жильцов многоквартирного дома.