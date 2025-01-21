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Posted 21 января, 13:40

Published 21 января, 13:40

Modified 21 января, 13:40

Updated 21 января, 13:40

Машина скорой помощи

Сотрудник новосибирского аграрного университета скончался во время обеда

21 января 2025, 13:40
Фото: 1MI. Машина скорой помощи
Инцидент с внезапной смертью сотрудника во время обеденного перерыва проверит трудовая инспекция. По информации пресс-службы региональной Гострудинспекции.

В понедельник 20 января сотрудник аграрного университета на обеденном перерыве почувствовал недомогание. Вскоре его самочувствие ухудшилось настолько, что потребовалось вызвать скорую. Однако несмотря на старания медиков, мужчина скончался.

Точная причина смерти сотрудника неизвестна. Предполагается, что смерть наступила по естественным причинам, обусловленным состоянием здоровья. В вузе утверждают, что несчастный случай исключен. Однако Гострудинспекция начала проверку инцидента.

При установлении нарушений требований охраны труда виновных лиц привлекут к административной ответственности.

Ранее Следственный комитет занялся проверкой жалоб жильцов многоквартирного дома.

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