Стало известно, что будет с самолетом, экстренно севшем в поле под Новосибирском

Posted 21 января, 11:39
Published 21 января, 11:39
Modified 21 января, 12:11
Updated 21 января, 12:11
Сообщается, что работы по разборке воздушного транспорта завершатся до конца месяца, а пригодные детали используют для производства и технического ремонта повторно. Как утверждают местные жители, сотрудники часто находятся на объекте, однако ход работ продвигается крайне медленно.
Ранее судно планировали разобрать и вывезти до декабря 2024 года.
Напомним, в сентябре 2023 года, самолет, совершавший перелет Сочи-Омск, экстренно приземлился Новосибирской области. На борту находилось более ста человек, к счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее самолеты не могли долететь до Новосибирска. В декабре самолет новосибирской авиакомпании получил серьезные повреждения.