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Posted 21 января, 11:39

Published 21 января, 11:39

Modified 21 января, 12:11

Updated 21 января, 12:11

Самолет совершил экстренную посадку

Стало известно, что будет с самолетом, экстренно севшем в поле под Новосибирском

21 января 2025, 11:39
Фото: 1MI. Самолет совершил экстренную посадку

Самолет, экстренно севший в поле под Новосибирском, разберут до конца января

Решилась судьба самолета «Уральских авиалиний», который ранее вынужденно приземлился под Новосибирском.

Сообщается, что работы по разборке воздушного транспорта завершатся до конца месяца, а пригодные детали используют для производства и технического ремонта повторно. Как утверждают местные жители, сотрудники часто находятся на объекте, однако ход работ продвигается крайне медленно.

Ранее судно планировали разобрать и вывезти до декабря 2024 года.

Напомним, в сентябре 2023 года, самолет, совершавший перелет Сочи-Омск, экстренно приземлился Новосибирской области. На борту находилось более ста человек, к счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее самолеты не могли долететь до Новосибирска. В декабре самолет новосибирской авиакомпании получил серьезные повреждения.

Видео: 1MI. Самолет
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