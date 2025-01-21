Стаж самозанятого в 2025 году: что делать, чтобы уйти на пенсию или больничный

Posted 21 января, 16:14
Published 21 января, 16:14
Modified 21 января, 16:25
Updated 21 января, 16:25
По состоянию на 1 января 2025 года в России количество самозанятых граждан превысило 12 млн человек, а сумма налогов, полученных за прошлый год, составила 99,8 млрд рублей, рассказала пресс-служба Федеральной налоговой службы России ТАСС. Такие цифры говорят о том, что данный статус является популярной формой «облегченного ИП», к которому применяется специальный налоговый «Налог на профессиональный доход». Однако у россиян часто возникает вопрос — что делать с пенсией?
Чтобы рассчитывать на пенсию от государства, человек должен работать в организации по трудовому договору (трудовой книжке), которая делает за своего работника обязательные платежи в Пенсионный и Социальный Фонд России (СФР). Эти отчисления переводятся в баллы, которые вместе с трудовым стажем формируют пожизненное содержание — страховую пенсию.
Однако, самозанятые платят налог только на доход: 4% при работе с гражданами и 6% при сотрудничестве с юридическими лицами. Обязательные взносы на социальное обеспечение для данной категории не предусмотрены.
«Так как самозанятые не платят в обязательном порядке страховые взносы в пенсионный фонд, то, соответственно, и страховой стаж для пенсии им не начисляется. Для того, чтобы не терять стаж в период самозанятости, предприниматель может уплачивать страховые взносы в СФР в добровольном порядке, написав соответствующее заявление», — объясняет Елизавета Лаврова, генеральный директор компании «Трипитака» по оказанию бухгалтерских и юридических услуг для бизнеса.
Для самостоятельных отчислений в первую очередь нужно зарегистрироваться в СФР. Это можно сделать в мобильном приложении «Мой налог» или в личном кабинете сайта ФНС. На вкладке «Добровольное пенсионное обеспечение» предлагается сформировать заявление. Ответив утвердительно, оно уходит на регистрацию, после чего вам пришлют уведомление. После этой обязательной процедуры можно начинать уплачивать за себя взносы.
Чтобы получить стаж в размере 12 месяцев, нужно внести сумму взносов, равную 22% от МРОТ за год (сумма МРОТ устанавливается Постановлением Правительства на очередной год).
По состоянию на 2025 год МРОТ составляет 22 440 рублей. Значит, нужно перечислять в Социальный фонд 4936,8 рубля ежемесячно, то есть 59 241,6 рубля в год. Таким образом за 12 месяцев у вас накопится годовой страховой стаж. Баллы начисляются автоматически вместе со стажем. Взносы можно платить с помощью формы на сайте СФР https://es.pfrf.ru/paymentDocs/.
Оплата взносов осуществляется не в обязательном порядке. Можно платить меньше положенного, однако и период стажа будет тоже уменьшен пропорционально уплаченным взносам, рассказывает Елизавета Лаврова.
Все отчисления будут учитываться в личном кабинете на сайте социального фонда, но заработанные таким образом баллы будут видны только на следующих год после подсчета отчислений.
Предприниматели и плательщики НПД (налога на профессиональный доход), заключившие соглашения с СФР о добровольных взносах, могут рассчитывать исключительно на страховую пенсию. Никаких дополнительных льгот для них не предусмотрено. Тоже самое можно сказать и про оплату больничного листа.
«Так как самозанятые не перечисляют взносы, они не могут рассчитывать на оплату в период нетрудоспособности. Единственный способ получить пособие по временной нетрудоспособности — работа по совместительству по трудовому договору. В этом случае больничный оформляется так же, как для постоянного штатного работника», — делится эксперт.
Вторым вариантом, чтобы самозанятому уйти на больничный, является открытие ИП. Статус ИП на НПД позволяет делать добровольные взносы, тем самым обеспечивая себе страхование на период нетрудоспособности. Но чтобы получить деньги по больничному листу, например в 2025 году, необходимо было сделать взносы за 2024 год не позднее 31 декабря.