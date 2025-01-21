Стаж самозанятого в 2025 году: что делать, чтобы уйти на пенсию или больничный

Для самостоятельных отчислений в первую очередь нужно зарегистрироваться в СФР. Это можно сделать в мобильном приложении «Мой налог» или в личном кабинете сайта ФНС. На вкладке «Добровольное пенсионное обеспечение» предлагается сформировать заявление. Ответив утвердительно, оно уходит на регистрацию, после чего вам пришлют уведомление. После этой обязательной процедуры можно начинать уплачивать за себя взносы.