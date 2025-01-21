330 лет трудового стажа: как династия из Новосибирска посвятила себя одной профессии

Работа водителя мусоровоза в «Спецавтохозяйстве» — это ежедневный труд, который не всегда замечают, но без которого невозможно представить жизнь такого большого города, как Новосибирск. Владислав рассказывает о том, как начинается его рабочий день в АО «САХ»: сначала осмотр у врача, затем переодевание в форму, изучение путевого листа с адресами пунктов сбора мусора, проверка техники, а уже после — основная работа на улицах Новосибирска.