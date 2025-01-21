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Posted 21 января, 10:03

Published 21 января, 10:03

Modified 21 января, 12:54

Updated 21 января, 12:54

Работа водителем мусоровоза в АО «САХ» Новосибирска

330 лет трудового стажа: как династия из Новосибирска посвятила себя одной профессии

21 января 2025, 10:03
Фото: Валентин Блох. Проект «Голоса страны». Работа водителем мусоровоза в АО «САХ» Новосибирска
В АО «САХ» Новосибирска трудится семья Черкасовых, чья история работы в «Спецавтохозяйстве» насчитывает почти век. Общий стаж династии превышает 330 лет. За внушительной цифрой скрываются тяжелые трудовые будни и преданность делу. Рассказываем, как одна семья создала целую трудовую династию.

Начало династии

Первые шаги в «Спецавтохозяйстве» Новосибирска, тогда ещё молодом городском предприятии, были сделаны в далёкие предвоенные годы. Первые представители династии Черкасовых начинали свою деятельность в те времена, когда мусор вывозили с улиц Новосибирска не на современных мусоровозах, а на гужевых повозках. Это был тяжёлый физический труд, но старшие поколения династии с достоинством принимали вызовы времени.

«Деды начинали здесь работать, до войны ещё. Мне они конкретно не рассказывали, как так сложилось. Работали, работали, как могли. Мусор вывозили с улиц Новосибирска. Всегда в семье было главное, чтобы работа была и не задумывались, что и как», — делится представитель династии Владислав Черкасов, который сейчас продолжает дело предков в МУП АО «САХ» Новосибирска.

Работа в «Спецавтохозяйстве» Новосибирска не казалась престижной, но для многих это была не только возможность обеспечить семью, но и способ почувствовать себя полезными для общества. Преданность делу, возникшая ещё в те времена, словно корни могучего дерева, пустила ростки в последующих поколениях династии Черкасовых, которые до сих пор трудятся в МУП АО «САХ» Новосибирска.

Видео: МУП «САХ». Водитель мусоровоза в «Спецавтохозяйстве» Новосибирска Владислав Черкасов

Семейная традиция в династии новосибирцев сложилась как-то незаметно. Профессия водителя мусоровоза в «Спецавтохозяйстве» Новосибирска передавалась от отца к сыну, и, несмотря на трудности, никто из династии Черкасовых не задумывался о том, чтобы порвать с этим родом деятельности.

«Не знаю, как так получилось, что отец мой стал работать после деда, как мы тоже начали работать в „Спецавтохозяйстве“ Новосибирска. Это как-то само пришло», — говорит Владислав.
Владислав Черкасов на работе в «Спецавтохозяйстве» Новосибирска
Владислав Черкасов на работе в «Спецавтохозяйстве» Новосибирска. Фото: Валентин Блох. Проект «Голоса страны»

Путь к профессии

Однако для Владислава Черкасова профессия водителя мусоровоза в «Спецавтохозяйстве» Новосибирска не была очевидным выбором с самого начала. В юности он, как и многие молодые люди, искал себя в других направлениях. Его судьба могла сложиться совсем иначе, в его планы не входила работа в «Спецавтохозяйстве».

«У меня изначально были другие планы на жизнь, не связанные со „Спецавтохозяйством“. Я обучался в железнодорожном, на слесаря по ремонту электровозов. Как отучился, работал на заводе», — вспоминает представитель династии Черкасовых.

Работа на заводе в Новосибирске казалась перспективной, но экономические трудности 90-х годов внесли свои коррективы. Стабильная зарплата и надёжное место работы стали важнее амбиций. Именно тогда отец Владислава предложил сыну продолжить династию и присоединиться к АО «САХ», которое на тот момент активно искало новых водителей для работы в «Спецавтохозяйстве» Новосибирска.

«Папа ко мне пришёл, сказал, что надо работать на „Спецавтохозяйстве“, набирают группу водителей в АО „САХ“ — нужно обязательно туда. В 90-х годах сложно было автомобильные права получить в Новосибирске, а в „Спецавтохозяйстве“ ещё и бесплатно обучали, а что самое главное — качественно», — отмечает Владислав.
Вручение награды экс-мэром Анатолием Локтем работнику «Спецавтохозяйства» Новосибирска
Вручение награды экс-мэром Анатолием Локтем работнику «Спецавтохозяйства» Новосибирска
Вручение награды экс-мэром Анатолием Локтем работнику «Спецавтохозяйства» Новосибирска. Фото: предоставлено Владиславом Черкасовым

В те времена обучение в «Спецавтохозяйстве» было серьёзным и основательным. Курсы в АО «САХ» длились целый год, а занятия в «Спецавтохозяйстве» включали не только основы управления техникой, но и её ремонт и обслуживание.

«Учились на курсах в „Спецавтохозяйстве“ не как сейчас по 2-3 месяца, а по году. Это было интересно. Так что я даже как-то не задумывался, не колебался и записался на курсы в АО „САХ“, — добавляет представитель династии новосибирцев.

Этот шаг стал судьбоносным. Уже более 25 лет Владислав Черкасов трудится в МУП АО «САХ» Новосибирска и ничуть не жалеет о своем выборе.

«Я на других работах никогда и не работал. Я в 1998 году как устроился в АО „САХ“, так и работаю по сей день, с самого раннего детства можно сказать, с 24 лет. Мне даже работу в „Спецавтохозяйстве“ сравнить не с чем», — признаётся представитель династии Черкасовых.

Особенности профессии

Работа водителя мусоровоза в «Спецавтохозяйстве» — это ежедневный труд, который не всегда замечают, но без которого невозможно представить жизнь такого большого города, как Новосибирск. Владислав рассказывает о том, как начинается его рабочий день в АО «САХ»: сначала осмотр у врача, затем переодевание в форму, изучение путевого листа с адресами пунктов сбора мусора, проверка техники, а уже после — основная работа на улицах Новосибирска.

Водитель «Спецавтохозяйства» Новосибирска Владислав Черкасов на работе
Водитель «Спецавтохозяйства» Новосибирска Владислав Черкасов на работе. Фото: Валентин Блох. Проект «Голоса страны»

За смену водитель «Спецавтохозяйства» обслуживает десятки улиц и дворов Новосибирска, очищая город от мусора. Это непростая задача, требующая выносливости и концентрации.

«Первые 10 лет работать в „Спецавтохозяйстве“ тяжело, потом привыкаешь», — говорит представитель династии Черкасовых.

В день один водитель «Спецавтохозяйства» в Новосибирске может обслужить более 150 точек сбора мусора и 360 контейнеров. Это особенно тяжело с учетом того, что за одну 12-часовую смену нужно справиться с 18-тонным КАМАЗом (когда он полностью груженный, то вес составляет 30 тонн).

Семейные традиции и будущее

Черкасовы гордятся своей династией — тем, что смогли сохранить традицию работы в МУП АО «САХ» Новосибирска на протяжении нескольких поколений. Владислав вспоминает, как в их семье всегда ценили стабильность.

«У нас в семье бывали моменты, когда кто-то хотел сменить профессию. И даже меняли, но потом всё равно обратно возвращались. Потому что у нас стабильность, за стабильностью изначально приходят, за ней и возвращаются. Всегда зарплата, всегда обучение», — отмечает он.
Водитель «Спецавтохозяйства» Новосибирска Владислав Черкасов на работе
Водитель «Спецавтохозяйства» Новосибирска Владислав Черкасов на работе. Фото: Валентин Блох. Проект «Голоса страны»

Однако будущее династии из Новосибирска остаётся под вопросом. Дети Владислава выбрали другие пути, не связанные с работой в «Спецавтохозяйстве».

«Сын у меня человек творчества, искусства. А дочь у меня в эту сферу [мусоропереработки] никак не попадёт», — говорит он.

Владислав признаёт, что их поколение, скорее всего, станет последним, кто продолжал дело династии в МУП АО «САХ».

«Нас три брата в МУП „САХ“ оставалось. Наверное, мы последние из династии будем в „Спецавтохозяйстве“. У братьев у одного две дочки, у второго дочка и сын. Сын автомобилями занимается, но он не водитель», — говорит он.
Водитель «Спецавтохозяйства» Новосибирска Владислав Черкасов во время работы
Водитель «Спецавтохозяйства» Новосибирска Владислав Черкасов во время работы. Фото: предоставлено Владиславом Черкасовым

Участие в театральном проекте

Неожиданным поворотом в жизни жителя Новосибирска Владислава Черкасова стало участие в проекте «Голоса страны» Константина Богомолова. История династии из Новосибирска, связавшей свою жизнь с АО «САХ», заинтересовала организаторов, и теперь она стала частью театральной постановки в рамках цикла о 12 людях со всей России, которые трудятся и вносят большой вклад в общество.

«Участвовать в проекте или нет, я сначала сомневался. Но жена настояла, что надо», — делится представитель династии Новосибирска.

Владислав Черкасов ожидал, что его роль исполнит его любимый актёр Фёдор Добронравов. Однако режиссер решил сделать на основе истории династии из Новосибирска моноспектакль, в котором играет одна актриса. Премьера состоялась весной 2024 года.

Актриса Анастасия Светлова в роли жены в театральной постановке о семье, связавшей свою жизнь с АО «САХ» Новосибирска
Актриса Анастасия Светлова в роли жены в театральной постановке о семье, связавшей свою жизнь с АО «САХ» Новосибирска
Актриса Анастасия Светлова в роли жены в театральной постановке о семье, связавшей свою жизнь с АО «САХ» Новосибирска
Актриса Анастасия Светлова в роли жены в театральной постановке о семье, связавшей свою жизнь с АО «САХ» Новосибирска. Фото: Проект «Голоса страны»
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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Видео#Новосибирск#Водитель#Семья#Спецавтохозяйство#МУП САХ#Мусоропереработка#Династия
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