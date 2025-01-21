Цены на проезд в такси снова взлетят в 2025 году — что говорят эксперты

Posted 21 января, 02:12
Published 21 января, 02:12
Modified 21 января, 02:14
Updated 21 января, 02:14
Как предполагают в Общественном совете по развитию такси, в текущем году цены могут вырасти за поездку в такси. В 2024 году стоимость поднялась на 15% за километр.
По мнению экспертов, повышение просто неизбежно. В России выросли цены за ремонт автомобиля, на запчасти, бензин и утилизационный сбор.
К тому же, рост связан и с сезонностью, особенно в период праздников. Однако после праздничных дней спрос на услуги снижается и водители теряют в зарплате.
Ранее Новосибирская область вошла число регионов-лидеров с самыми низкими ценами на бензин. Также в столице Сибири обрушилась сфера такси.