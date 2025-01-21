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Posted 21 января, 02:12

Published 21 января, 02:12

Modified 21 января, 02:14

Updated 21 января, 02:14

Такси подорожает

Цены на проезд в такси снова взлетят в 2025 году — что говорят эксперты

21 января 2025, 02:12
Фото: Изображение Midjourney. Такси подорожает

В Новосибирской области может подорожать поездка в такси

В Новосибирске услуги такси могут снова ощутимо вырасти в цене, о чем говорят эксперты.

Как предполагают в Общественном совете по развитию такси, в текущем году цены могут вырасти за поездку в такси. В 2024 году стоимость поднялась на 15% за километр.

По мнению экспертов, повышение просто неизбежно. В России выросли цены за ремонт автомобиля, на запчасти, бензин и утилизационный сбор.

К тому же, рост связан и с сезонностью, особенно в период праздников. Однако после праздничных дней спрос на услуги снижается и водители теряют в зарплате.

Ранее Новосибирская область вошла число регионов-лидеров с самыми низкими ценами на бензин. Также в столице Сибири обрушилась сфера такси.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Цены#Такси
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