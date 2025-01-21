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Posted 21 января, 03:15

Published 21 января, 03:15

Modified 21 января, 07:08

Updated 21 января, 07:08

Связь не работала

Тысячи человек остались без связи из-за массового сбоя МТС — что известно

21 января 2025, 03:15
Фото: 1MI. Связь не работала

В Новосибирской области произошел массовый сбой в работе МТС

Десятки абонентов в Новосибирской области остались без связи, о чем говорят данные сайта, где публикуют сбои по стране.

Рано утром 21 января по России начали наблюдаться сбои в работе оператора МТС. Тысячи человек частично остались без связи.

Как рассказали читатели Atas.info, они не могли совершить звонки, а также отправить сообщения. У некоторых из пользователей пропал интернет. Такие жалобы поступают из ряда регионов.

Официально в компании ситуацию не прокомментировали. По данным сайта Сбой.рф, проблемы начались в 4 утра. Больше всего «досталось» жителям Иркутской области, где массовый сбой затронул 42% пожаловавшихся абонентов.

В Новосибирской области неполадки наблюдались у 4% лиц, которые пожаловались на сбой. Тем временем в регионе отключают телевидение и радио.

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