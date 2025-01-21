Тысячи человек остались без связи из-за массового сбоя МТС — что известно

Posted 21 января, 03:15
Published 21 января, 03:15
Modified 21 января, 07:08
Updated 21 января, 07:08
Рано утром 21 января по России начали наблюдаться сбои в работе оператора МТС. Тысячи человек частично остались без связи.
Как рассказали читатели Atas.info, они не могли совершить звонки, а также отправить сообщения. У некоторых из пользователей пропал интернет. Такие жалобы поступают из ряда регионов.
Официально в компании ситуацию не прокомментировали. По данным сайта Сбой.рф, проблемы начались в 4 утра. Больше всего «досталось» жителям Иркутской области, где массовый сбой затронул 42% пожаловавшихся абонентов.
В Новосибирской области неполадки наблюдались у 4% лиц, которые пожаловались на сбой. Тем временем в регионе отключают телевидение и радио.