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Posted 21 января, 10:48

Published 21 января, 10:48

Modified 21 января, 10:52

Updated 21 января, 10:52

Дом не достроили

В Новосибирске арестовали учредителя ООО «Строй-Плюс»

21 января 2025, 10:48
Фото: 1MI. Дом не достроили
Ленинский райсуд принял решение удовлетворить ходатайство прокурора о заключении под стражу одного из учредителей «Строй-Плюс» Зеньковича Павла.

Как считают следователи, с 14 сентября 2015 года по 15 ноября 2023 года учредители ООО «Строй-Плюс» похитили деньги дольщиков, вложенные в строительство жилого дома по ул. Серафимовича, д. 21 с помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой. Вкладчики должны были стать владельцами готовых квартир еще в 2018 году, однако дом до сих пор не достроен.

20 января 2025 года Зенькович П.И. был задержан и ему предъявлено обвинение.
Постановлением суда Зеньковичу П.И. избрана мера пресечения в виде пресечения в виде домашнего ареста по 18 марта 2025 года.

Ранее обманутые вкладчики вышли на пикет в центре Новосибирска.

Зенькович Павел
Зенькович Павел
Зенькович Павел. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
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