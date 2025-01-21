В Новосибирске арестовали учредителя ООО «Строй-Плюс»

Как считают следователи, с 14 сентября 2015 года по 15 ноября 2023 года учредители ООО «Строй-Плюс» похитили деньги дольщиков, вложенные в строительство жилого дома по ул. Серафимовича, д. 21 с помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой. Вкладчики должны были стать владельцами готовых квартир еще в 2018 году, однако дом до сих пор не достроен.



20 января 2025 года Зенькович П.И. был задержан и ему предъявлено обвинение.

Постановлением суда Зеньковичу П.И. избрана мера пресечения в виде пресечения в виде домашнего ареста по 18 марта 2025 года.