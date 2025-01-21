В Новосибирске десятки домов остались без отопления

Posted 21 января, 05:12
Published 21 января, 05:12
Modified 21 января, 05:14
Updated 21 января, 05:14
В трех районах города отсутствует отопление 21 января. Под отключения попали Железнодорожный, Калининский и Дзержинский районы. Причиной стал дефект на теплотрассах. К его устранению уже приступили.
В зоне отключения более 100 зданий. Среди них есть как многоквартирные дома, так и другие объекты. Восстановить тепло планируется к вечеру 21 января (в период с 20 до 22 часов).
Тем временем 20 января два района тоже остались без отопления. Всего батареи остывали почти в 100 домах и соцобъектов. Тепло восстановили ночью. Также в регионе пенсионерка выживает без отопления в доме.