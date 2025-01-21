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Posted 21 января, 05:12

Published 21 января, 05:12

Modified 21 января, 05:14

Updated 21 января, 05:14

Отопления нет

В Новосибирске десятки домов остались без отопления

21 января 2025, 05:12
Фото: 1MI. Отопления нет
Жители Новосибирска сидят без отопления из-за дефекта на теплосетях, о чем сообщили в СГК.

В трех районах города отсутствует отопление 21 января. Под отключения попали Железнодорожный, Калининский и Дзержинский районы. Причиной стал дефект на теплотрассах. К его устранению уже приступили.

В зоне отключения более 100 зданий. Среди них есть как многоквартирные дома, так и другие объекты. Восстановить тепло планируется к вечеру 21 января (в период с 20 до 22 часов).

Тем временем 20 января два района тоже остались без отопления. Всего батареи остывали почти в 100 домах и соцобъектов. Тепло восстановили ночью. Также в регионе пенсионерка выживает без отопления в доме.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отопление#Отключение#Дефекты
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